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Forbes: ВС Украины используют гибридные танки M-55S в качестве самоходных гаубиц

Силовые структуры » Военные новости

По информации американского издания Forbes, Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют танки M-55S, переданные Словенией, в качестве самоходных гаубиц.

Forbes: ВС Украины используют гибридные танки M-55S в качестве самоходных гаубиц
Фото: commons.wikimedia.org by AndrejS.K is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Согласно публикации, часть из 28 переданных танков направлена в 5-ю танковую бригаду ВСУ. В этой бригаде уже есть танки Leopard 1A5 с аналогичным британским орудием. Кроме того, танки M-55S также были обнаружены на вооружении 127-й бригады территориальной обороны ВСУ.

Особое внимание издание уделило ролику, демонстрирующему стрельбу из орудия M-55S по навесной траектории. Автор отметил, что как Вооруженные силы России, так и ВСУ часто используют танки в качестве гаубиц.

По мнению Forbes, несмотря на то, что основное орудие танка не предназначено для тяжелых условий эксплуатации, мобильность и защита танков делают их эффективным средством в ситуациях, когда специализированная артиллерия недоступна.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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