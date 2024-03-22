Новое оружие ВСУ: украинские боевики активно применяют на фронте переданные Словенией танки M-55S

Forbes: ВС Украины используют гибридные танки M-55S в качестве самоходных гаубиц

По информации американского издания Forbes, Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют танки M-55S, переданные Словенией, в качестве самоходных гаубиц.

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Согласно публикации, часть из 28 переданных танков направлена в 5-ю танковую бригаду ВСУ. В этой бригаде уже есть танки Leopard 1A5 с аналогичным британским орудием. Кроме того, танки M-55S также были обнаружены на вооружении 127-й бригады территориальной обороны ВСУ.

Особое внимание издание уделило ролику, демонстрирующему стрельбу из орудия M-55S по навесной траектории. Автор отметил, что как Вооруженные силы России, так и ВСУ часто используют танки в качестве гаубиц.

По мнению Forbes, несмотря на то, что основное орудие танка не предназначено для тяжелых условий эксплуатации, мобильность и защита танков делают их эффективным средством в ситуациях, когда специализированная артиллерия недоступна.