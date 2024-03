Новое оружие ВСУ: украинские боевики активно применяют на фронте переданные Словенией танки M-55S

По информации американского издания Forbes, Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют танки M-55S, переданные Словенией, в качестве самоходных гаубиц.

Фото: commons.wikimedia.org by AndrejS.K is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International