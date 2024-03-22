За прошедшую неделю Вооруженные силы России нанесли 49 ударов по военным объектам на территории Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Удары были нанесены с использованием высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования, включая гиперзвуковые ракеты "Кинжал", ракетные комплексы и беспилотные летательные аппараты. Эти меры были предприняты в ответ на обстрелы российской территории, попытки прорыва и захвата приграничных населенных пунктов со стороны Украины.
По данным Минобороны РФ, в результате ударов были поражены центры принятия решений ВСУ, объекты аэродромной инфраструктуры, ремонтные цеха для вооружения и военной техники, склады хранения беспилотников и безэкипажных катеров, базы материально-технического обеспечения, а также пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций и иностранных наемников.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что удары украинских сил по мирным населенным пунктам являются актами террора и будут жестко пресекаться российской армией.
Для борьбы с кротами попробуйте использовать эти методы.