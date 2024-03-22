Министерство обороны заявило, что ВС РФ нанесли 49 ударов возмездия по территории Украины

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Минобороны заявило о нанесении 49 ударов по военным объектам ВСУ

Силовые структуры » Военные новости

За прошедшую неделю Вооруженные силы России нанесли 49 ударов по военным объектам на территории Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Минобороны заявило о нанесении 49 ударов по военным объектам ВСУ
Фото: "File:Russian Air Force Sukhoi Su-25 (1).jpg" by Fedor Leukhin is licensed under CC BY-SA 2.0.

Удары были нанесены с использованием высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования, включая гиперзвуковые ракеты "Кинжал", ракетные комплексы и беспилотные летательные аппараты. Эти меры были предприняты в ответ на обстрелы российской территории, попытки прорыва и захвата приграничных населенных пунктов со стороны Украины.

По данным Минобороны РФ, в результате ударов были поражены центры принятия решений ВСУ, объекты аэродромной инфраструктуры, ремонтные цеха для вооружения и военной техники, склады хранения беспилотников и безэкипажных катеров, базы материально-технического обеспечения, а также пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций и иностранных наемников.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что удары украинских сил по мирным населенным пунктам являются актами террора и будут жестко пресекаться российской армией. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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