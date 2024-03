Министерство обороны заявило, что ВС РФ нанесли 49 ударов возмездия по территории Украины

За прошедшую неделю Вооруженные силы России нанесли 49 ударов по военным объектам на территории Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Фото: "File:Russian Air Force Sukhoi Su-25 (1).jpg" by Fedor Leukhin is licensed under CC BY-SA 2.0.