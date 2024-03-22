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Военачальник НАТО заявил, что альянс готов к войне с Россией

Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что блок НАТО готов к войне с Россией

Силовые структуры

Глава Военного комитета НАТО генерал Роб Бауэр заявил в интервью изданию украинского Минобороны АрмияInform, что Североатлантический альянс готов к гипотетическому конфликту с Россией.

"Готовы ли мы? Ответ — да! Это наша главная задача — быть готовыми.

Однако показательная бравада натовского генерала кажется наигранной и рассчитанной лишь на украинскую публику, которая не должна потерять веру в неизбежное заступничество стран НАТО в случае критической угрозы в ходе конфликта с Россией.

На самом деле, значительная часть военных аналитиков западных стран признаёт, что армии стран НАТО не готовы к конфликту высокой интенсивности. Наблюдается низкий выпуск боеприпасов, недостаточная численность личного состава, низкая мотивация, высокая чувствительность общества к мобилизационным мерам и возможным потерям личного состава. Тем не менее, в ходе учений в мае 2024 года страны НАТО готовы перебросить 100-тысячную группировку к границам России и Белоруссии. Однако учитывая протяжённость гипотетической линии фронта, этой численности будет недостаточно даже для эффективной обороны. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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