СК завершил дело командира ВСУ, приказавшего бомбить нефтебазу под Брянском

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Командира ВСУ будут заочно судить за приказ бомбить Брянскую область

1:03
Силовые структуры » Военные новости

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении командира Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгения Булацика*, который отдал приказ бомбить нефтебазу под Брянском.

Командира ВСУ будут заочно судить за приказ бомбить Брянскую область
Фото: freepik.com by rawpixel.com is licensed under public domain

По утверждению следствия, в апреле 2022 года командир 7-й бригады тактической авиации им. Петра Франко ВСУ дал указание атаковать нефтебазу в селе Жеча Стародубского района.

По данным обвинения, члены экипажей бомбардировщиков "Су-24М" выпустили не менее двух фугасных авиационных бомб, что привело к повреждению строений и оборудования базы, а также создало угрозу для пребывавших на ее территории людей.

Украинский военнослужащий Евгений Булацик должен предстать перед 2-м Западным окружным военным судом по обвинению по статье 205 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая квалифицирует его действия как террористический акт. В настоящее время он объявлен в международный розыск.

* Внесен в список террористов и экстремистов.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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