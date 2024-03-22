СК завершил дело командира ВСУ, приказавшего бомбить нефтебазу под Брянском

Командира ВСУ будут заочно судить за приказ бомбить Брянскую область

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении командира Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгения Булацика*, который отдал приказ бомбить нефтебазу под Брянском.

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По утверждению следствия, в апреле 2022 года командир 7-й бригады тактической авиации им. Петра Франко ВСУ дал указание атаковать нефтебазу в селе Жеча Стародубского района.

По данным обвинения, члены экипажей бомбардировщиков "Су-24М" выпустили не менее двух фугасных авиационных бомб, что привело к повреждению строений и оборудования базы, а также создало угрозу для пребывавших на ее территории людей.

Украинский военнослужащий Евгений Булацик должен предстать перед 2-м Западным окружным военным судом по обвинению по статье 205 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая квалифицирует его действия как террористический акт. В настоящее время он объявлен в международный розыск.

* Внесен в список террористов и экстремистов.