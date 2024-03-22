"Взяли на слабо": российские десантники провели успешную операцию по захвату солдат ВСУ

Российские бойцы "взяли на слабо" 14 солдат ВСУ

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российский боец с позывным "Фидель", командующий десантно-штурмовым взводом 234-го полка 76-й ДШД, рассказал об удачной операции, в результате которой четверо десантников смогли захватить в плен 14 солдат Вооруженных Сил Украины (ВСУ) в Запорожье.

Фото: flickr.com by Нацгвардія України is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

События развернулись во время боевых действий в 2023 году.

Фидель поделился, что десантники случайно обнаружили отряд. Поведение неизвестных военных выглядело подозрительно, что заставило бойцов проверить их личность. Подойдя ближе к опорнику, российские военнослужащие начали беседу с солдатами, которые заявили, что они из 117-й бригады ВСУ.

Российские бойцы решили пойти на хитрость. Они предложили сдаться солдатам ВСУ, заявляя, что те окружены. Украинцы, ничего не подозревая, приняли предложение солдат ВС РФ.

"Но, естественно, никакого окружения не было, взяли на слабо", — говорит Фидель.

По его словам, российских солдат было четверо, а украинцев — 14.