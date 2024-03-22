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Le Figaro: после Авдеевки, армия РФ делает ставку на "стратегию истощения"

Силовые структуры » Военные новости

Французская газета Le Figaro обращает внимание на наступление российских войск на Украине после освобождении Авдеевки.

Le Figaro: после Авдеевки, армия РФ делает ставку на "стратегию истощения"
Фото: z.mil.ru by Unknown author is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Несмотря на медленное продвижение, эксперты отмечают измененную стратегию России, которая основана на стратегии "истощения противника".

За неделю армия РФ освободила два села — Орловку и Тоненькое, что, согласно некоторым аналитикам, кажется скромным достижением. Однако газета подчеркивает, что русские делают ставку на долгосрочную стратегию, а не на быстрые территориальные приобретения.

За Авдеевкой последовали деревни Степовое, Ласточкино и Северное, что приводит к постепенному продвижению вглубь территории. Украинцы, в свою очередь, вынуждены контратаковать, тратя огромные ресурсы. Российская стратегия заключается в ослаблении противника, минимизируя потери собственных войск.

Эксперты отмечают, что российские войска не спешат вперед, предпочитая тактику небольших атак с артиллерийской поддержкой. Это помогает минимизировать риски для собственных войск. Украинским военным становится все сложнее сдерживать наступление.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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