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"Поправили мозги": Подполковник ФСБ объяснил, почему террористы согласились расстрелять людей в "Крокусе" за полмиллиона рублей

Подполковник ФСБ Филатов объяснил согласие террористов на полмиллиона рублей за расстрел в "Крокусе" психологической кодировкой

1:39
Силовые структуры

Террористы, задержанные по подозрению в совершении теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле", согласились за 500 тысяч рублей совершить нападение на группу безобидных людей по причине того, что преступников "психологически закодировали". Об этом Pravda.Ru заявил подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов.

Подполковник ФСБ Филатов объяснил согласие террористов на полмиллиона рублей за расстрел в "Крокусе" психологической кодировкой
Фото: mosreg.ru by Пресс-служба Губернатора Московской области is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

"Он же там говорит, что, кроме денег, он читал или слушал лекции какого-то проповедника и его обрабатывали психологически, а потом позвонил помощник этого проповедника и уже конкретно его водрузил знаниями, что сделать, где взять и куда стрелять. Это обычная психологическая кодировка, плюс мотивация денежными знаками", — отметил собеседник Pravda.Ru.

По его словам, психологическая кодировка и денежное вознаграждение в комплексе работает лучше. Филатов отметил, что всё отработано по классической схеме.

"Поправили мозги, дали денег и все", — заключил подполковник ФСБ. 

Накануне вечером в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошли стрельба. В это время там должен был пройти концерт группы "Пикник". В зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок. Они расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки. Начался пожар.

По последним данным, погибли 133 человека. Минздрав Московской области опубликовал список с именами 41 погибшего. В больницы доставили более 110 человек.

Воскресенье, 24 марта, в России объявлено днём общенационального траура.

Все подробности о теракте читайте в нашем сюжете. 

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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