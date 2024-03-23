"Поправили мозги": Подполковник ФСБ объяснил, почему террористы согласились расстрелять людей в "Крокусе" за полмиллиона рублей

Террористы, задержанные по подозрению в совершении теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле", согласились за 500 тысяч рублей совершить нападение на группу безобидных людей по причине того, что преступников "психологически закодировали". Об этом Pravda.Ru заявил подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов.
"Он же там говорит, что, кроме денег, он читал или слушал лекции какого-то проповедника и его обрабатывали психологически, а потом позвонил помощник этого проповедника и уже конкретно его водрузил знаниями, что сделать, где взять и куда стрелять. Это обычная психологическая кодировка, плюс мотивация денежными знаками", — отметил собеседник Pravda.Ru.
По его словам, психологическая кодировка и денежное вознаграждение в комплексе работает лучше. Филатов отметил, что всё отработано по классической схеме.
"Поправили мозги, дали денег и все", — заключил подполковник ФСБ.
Накануне вечером в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошли стрельба. В это время там должен был пройти концерт группы "Пикник". В зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок. Они расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки. Начался пожар.
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