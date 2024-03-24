В Польше заявили, что на территорию республики со стороны РФ залетела крылатая ракета

В польском оборонном ведомстве проинформировали, что Россия "вторглась в воздушное пространство страны" крылатой ракетой при атаке на Украину, передаёт Sputnik Беларусь.
Минобороны Польши пояснили, что в 4.23 (6.23) произошло нарушение польского воздушного пространства одной из крылатых ракет, выпущенных дальней авиацией России. Объект был на польской территории в течение 39 секунд, после чего покинул Польшу. В оперативном командовании добавили, что предприняты все шаги для обеспечения безопасности воздушного пространства государства.
Уточняется, что активность авиации ВС РФ "связана с ударами по объектам, находящимся на территории Украины".
В ночь на 24 марта стало известно, что воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. На это указывают данные официального ресурса для оповещения населения.
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