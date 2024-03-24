Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Обман отельеров: как распознать скрытые недостатки на фото и избежать разочарования
Рядом с чесноком отлично растут свёкла, капуста и ещё ряд растений
Как выбрать идеальные автомобильные шины: советы экспертов и ключевые критерии
Названы 5 экзотических животных, которых россияне всё чаще заводят в квартирах
Плюсы и минусы манчкина: факты о милых кошках-коротконожках
Почему балконы скоро станут роскошью: объясняет застройщик
Выдача ипотеки может упасть на 30–40% в 2024
3 совета туристам для комфортного пребывания в аэропорту
Сериал "Зимородок" решили продлить на третий сезон
В Польше заявили, что на территорию республики со стороны РФ залетела крылатая ракета

Минобороны Польши: Россия нарушила воздушное пространство страны крылатой ракетой

0:56
Силовые структуры » Военные новости

В польском оборонном ведомстве проинформировали, что Россия "вторглась в воздушное пространство страны" крылатой ракетой при атаке на Украину, передаёт Sputnik Беларусь.

Минобороны Польши: Россия нарушила воздушное пространство страны крылатой ракетой
Фото: commons.wikimedia.org by User:Darwinek is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Минобороны Польши пояснили, что в 4.23 (6.23) произошло нарушение польского воздушного пространства одной из крылатых ракет, выпущенных дальней авиацией России. Объект был на польской территории в течение 39 секунд, после чего покинул Польшу. В оперативном командовании добавили, что предприняты все шаги для обеспечения безопасности воздушного пространства государства.

Уточняется, что активность авиации ВС РФ "связана с ударами по объектам, находящимся на территории Украины".

В ночь на 24 марта стало известно, что воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. На это указывают данные официального ресурса для оповещения населения.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Певец Стас Пьеха опубликовал фото с новорождённым сыном: крохотный и постоянно спящий

Певец Стас Пьеха трогательно поздравил наследника с днём рождения.

Стас Пьеха показал фото с новорождённым сыном: ты особенный для меня
Директор "Пикника" сообщил, что не может связаться с пропавшим членом музыкальной группы
Директор группы "Пикник" бьёт тревогу: пропал один из членов музыкального коллектива
Жил в хостеле с другими мигрантами: стали известны детали допроса еще одного подозреваемого в совершении теракта в "Крокусе"
Рассказываем причины, когда рассада резко упала
Терактом в "Крокусе" враг хотел разжечь межнациональную вражду и сепаратизм Дмитрий Плотников Афроамериканцы вымирают в США Рустем Сафронов Пресс-атташе Кремля Песков впервые назвал СВО на Украине "войной" Любовь Степушова
Правильный выбор соседей для перца поможет улучшить урожайность
Актёры, которые влюбились друг в друга, когда играли любовь на съёмочной площадке
При осмотре тел погибших при теракте в "Крокусе" был найден предмет, похожий на СВУ
При осмотре тел погибших при теракте в "Крокусе" был найден предмет, похожий на СВУ
Последние материалы
Рядом с чесноком отлично растут свёкла, капуста и ещё ряд растений
Как выбрать идеальные автомобильные шины: советы экспертов и ключевые критерии
Названы 5 экзотических животных, которых россияне всё чаще заводят в квартирах
Плюсы и минусы манчкина: факты о милых кошках-коротконожках
Почему балконы скоро станут роскошью: объясняет застройщик
Минобороны Польши: Россия нарушила воздушное пространство страны крылатой ракетой
Выдача ипотеки может упасть на 30–40% в 2024
3 совета туристам для комфортного пребывания в аэропорту
Сериал "Зимородок" решили продлить на третий сезон
Пять вещей в гардеробе, на которых можно и даже нужно сэкономить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников