В Польше заявили, что на территорию республики со стороны РФ залетела крылатая ракета

Минобороны Польши: Россия нарушила воздушное пространство страны крылатой ракетой

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В польском оборонном ведомстве проинформировали, что Россия "вторглась в воздушное пространство страны" крылатой ракетой при атаке на Украину, передаёт Sputnik Беларусь.

Фото: commons.wikimedia.org by User:Darwinek is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Минобороны Польши пояснили, что в 4.23 (6.23) произошло нарушение польского воздушного пространства одной из крылатых ракет, выпущенных дальней авиацией России. Объект был на польской территории в течение 39 секунд, после чего покинул Польшу. В оперативном командовании добавили, что предприняты все шаги для обеспечения безопасности воздушного пространства государства.

Уточняется, что активность авиации ВС РФ "связана с ударами по объектам, находящимся на территории Украины".

В ночь на 24 марта стало известно, что воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. На это указывают данные официального ресурса для оповещения населения.