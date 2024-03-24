Новая кадровая замена на Украине: командующий подготовкой командования сухопутных войск Украины Виктор Николюк уходит в отставку

Генерал-майор Виктор Николюк объявил о своем уходе с должности командующего подготовкой командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Он заявил, что полномочия командующего командованием подготовки Сухопутных войск ВСУ переходят к другому лицу. В дальнейшем Николюк собирается занять должность командира подразделения в действующей украинской армии и возглавить одно из направлений в зоне конфликта.
Напомним, что в сентябре 2023 года Министерство Внутренних Дел России объявило в розыск генерала-майора Виктора Николюка, а также еще одного украинского генерала Михаила Драпатого.
Ранее Следственный комитет Российской Федерации предъявил им обвинения по уголовному делу. По версии следствия, в период с 2017 по 2019 годы они якобы отдавали приказы о обстрелах территорий Донецкой и Луганской Народных Республик, что привело к гибели и ранению 154 человек.
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