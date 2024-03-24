Новая кадровая замена на Украине: командующий подготовкой командования сухопутных войск Украины Виктор Николюк уходит в отставку

Командующий подготовкой командования Сухопутных войск ВСУ Николюк объявил о своей отставке

Генерал-майор Виктор Николюк объявил о своем уходе с должности командующего подготовкой командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он заявил, что полномочия командующего командованием подготовки Сухопутных войск ВСУ переходят к другому лицу. В дальнейшем Николюк собирается занять должность командира подразделения в действующей украинской армии и возглавить одно из направлений в зоне конфликта.

Напомним, что в сентябре 2023 года Министерство Внутренних Дел России объявило в розыск генерала-майора Виктора Николюка, а также еще одного украинского генерала Михаила Драпатого.

Ранее Следственный комитет Российской Федерации предъявил им обвинения по уголовному делу. По версии следствия, в период с 2017 по 2019 годы они якобы отдавали приказы о обстрелах территорий Донецкой и Луганской Народных Республик, что привело к гибели и ранению 154 человек.