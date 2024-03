Новая кадровая замена на Украине: командующий подготовкой командования сухопутных войск Украины Виктор Николюк уходит в отставку

Генерал-майор Виктор Николюк объявил о своем уходе с должности командующего подготовкой командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ).

