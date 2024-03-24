"Больше не будет украинского государства":эксперт заявил о создании Россией буферных зон на Украине

Экс-разведчик США Риттер: Россия создаст на территории Украины буферные зоны

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В ходе выступления на YouTube-канале Dialogue Works бывший разведчик Вооруженных Сил США Скотт Риттер заявил о планах России создать буферные зоны на территории Украины с целью предотвращения ракетных ударов.

Фото: dvidshub.net by 2nd Lt. Danielle Dixon is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Эксперт выразил уверенность в том, что украинское государство перестанет существовать, отметив, что размеры данных зон будут соответствовать дальности полета лучших западных ракет.

Согласно прогнозу Риттера, западные страны, стремясь вооружить Украину смертоносными ударными системами, являются прямой причиной возможного создания буферных зон на указанной территории. Эксперт отметил, что в случае отсутствия стремления со стороны Запада вооружать Украину, та могла бы сохранить свою независимость.