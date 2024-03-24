В ходе выступления на YouTube-канале Dialogue Works бывший разведчик Вооруженных Сил США Скотт Риттер заявил о планах России создать буферные зоны на территории Украины с целью предотвращения ракетных ударов.
Эксперт выразил уверенность в том, что украинское государство перестанет существовать, отметив, что размеры данных зон будут соответствовать дальности полета лучших западных ракет.
Согласно прогнозу Риттера, западные страны, стремясь вооружить Украину смертоносными ударными системами, являются прямой причиной возможного создания буферных зон на указанной территории. Эксперт отметил, что в случае отсутствия стремления со стороны Запада вооружать Украину, та могла бы сохранить свою независимость.
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