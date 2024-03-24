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Игорь Коротченко призвал поднять вопрос о возрождении диверсионного отдела в ФСБ

Военный эксперт призвал возродить отдел по диверсионной работе

Силовые структуры

Военный эксперт и аналитик Игорь Коротченко после событий теракта в Красногорске и выявления украинского следа в преступлении призвал поднять вопрос о воссоздании отдела диверсионно-разведывательного назначения, в задачи которого входило бы уничтожение террористов за рубежом.

Военный эксперт призвал возродить отдел по диверсионной работе
Фото: wikimedia.org by Troncospetsnaz is licensed under Creative CommonsAttribution-Share Alike 4.0

"Учитывая, что обозначен украинский след, могут быть установлены те, кто планировал это преступление, в том числе не только на Украине, но и в других зарубежных странах, встает вопрос о целесообразности создания в России подразделения, аналогичного четвертому управлению НКВД СССР".

4 Управление НКВД СССР занималось ликвидацией наиболее влиятельных противников советской власти. Сотрудники управления провели ряд операций против белоэмигрантских лидеров, но крупнейшим их успехом стала ликвидация Льва Троцкого

Владимир Путин неоднократно говорил, что предатели, поднявшие оружие против своей Родины, террористы понесут заслуженное наказание, будут определены поимённо и с ними будут поступать по законам военного времени. Несмотря на то, что формально никакой структуры, подобной 4 управлению НКВД в России нет, тем не менее с террористами, отличившимися в России, а также с предателями, подобным лётчику, сбежавшему на Украину и убившему своих товарищей, регулярно случаются неприятные инциденты: их находят пристреленными. Иногда даже не удаётся установить, точные обстоятельства этих инцидентов. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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