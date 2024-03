Игорь Коротченко призвал поднять вопрос о возрождении диверсионного отдела в ФСБ

Военный эксперт и аналитик Игорь Коротченко после событий теракта в Красногорске и выявления украинского следа в преступлении призвал поднять вопрос о воссоздании отдела диверсионно-разведывательного назначения, в задачи которого входило бы уничтожение террористов за рубежом.

