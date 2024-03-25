Согласно сообщению властей Киева, обломки ракеты обнаружены в Печерском районе города

Власти Киева объявили о обнаружении обломков ракеты

1:11 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В Печерском районе Киева обнаружены обломки ракеты после взрыва, о чем сообщила местная военная администрация.

Фото: commons.wikimedia.org by Peter Kollmann

Ранее в начале недели украинский канал "Общественное" сообщил о взрывах в Киеве во время воздушной тревоги.

"Зафиксировано падение обломков в Печерском районе", — сообщает Telegram-канал Киевской городской военной администрации.

Виталий Кличко, мэр Киева, передал информацию о поступлении вызовов экстренных служб в Печерский, Соломенский и Днепровский районы.

10 октября 2022 года началось нанесение ударов по украинской инфраструктуре со стороны ВС РФ, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, согласно мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами. Объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи подвергаются ударам по всей стране, и воздушная тревога объявляется ежедневно в украинских регионах, иногда — на всей территории. Кроме того, По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российские войска не атакуют жилые дома и социальную инфраструктуру в боях с ВСУ.