В Минтрансе предложили создать единого "главного по безопасности" Крымского моста

Минтранс собирается создать единого "командира по безопасности" Крымского моста

Российский Минтранст предложил создать единого оператора безопасности или "командира по безопасности" на Крымском мосту и подходах к нему. Ведомство разрабатывает соответствующий проект после указа президента РФ Владимира Путина.

Фото: rosavtodor.ru by Росавтодор is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Отметим, что Крымский мост делится на два объекта транспортной инфраструктуры, а подходы к нему включают три десятка объектов транспорта.

За полгода нужно выбрать единого оператора по обеспечению транспортной безопасности, который будет над всем вышеперечисленным командовать, установить его полномочия и задачи. С документом можно ознакомиться на сайте Федерального портала проектов нормативных правовых актов.

Помогать в реализации проекта будут МВД России, ФСБ, Минобороны, Росгвардия, а также Росавтодор и Росжелдор.