В Минтрансе предложили создать единого "главного по безопасности" Крымского моста

Российский Минтранст предложил создать единого оператора безопасности или "командира по безопасности" на Крымском мосту и подходах к нему. Ведомство разрабатывает соответствующий проект после указа президента РФ Владимира Путина.
Отметим, что Крымский мост делится на два объекта транспортной инфраструктуры, а подходы к нему включают три десятка объектов транспорта.
За полгода нужно выбрать единого оператора по обеспечению транспортной безопасности, который будет над всем вышеперечисленным командовать, установить его полномочия и задачи. С документом можно ознакомиться на сайте Федерального портала проектов нормативных правовых актов.
Помогать в реализации проекта будут МВД России, ФСБ, Минобороны, Росгвардия, а также Росавтодор и Росжелдор.
Между рядами чеснока хорошо посадить некоторые культуры. Это решение позволяет объединить чесночную грядку с клумбой и обеспечить взаимную выгоду растений.