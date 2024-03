В Минтрансе предложили создать единого "главного по безопасности" Крымского моста

Российский Минтранст предложил создать единого оператора безопасности или "командира по безопасности" на Крымском мосту и подходах к нему. Ведомство разрабатывает соответствующий проект после указа президента РФ Владимира Путина.

Фото: rosavtodor.ru by Росавтодор is licensed under Creative Commons Attribution 4.0