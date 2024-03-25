Украинцам призывного вовзраста запретили приближаться к молдавской границе

Украинцам до 60 лет запретили находиться у границы с Молдавией

Украинцам призывного возраста теперь нельзя приближаться к молдавской границе. Такие ограничения ввели власти страны.

Фото: news.sky.com

Отныне въезд и нахождение в приграничной местности в Винницкой области запрещено неместным гражданам призывного возраста, то есть мужчинам от 18 до 60 лет. Им нельзя присутствовать и на берегу Днестра.

РИА Новости со ссылкой на Могилев-Подольский пограничный отряд госпогранслужбы Украины сообщает, что в зону его ответственности включен 200-километровый участок на границе с Молдавией.

Добавим, что на Украине каждый день мужчины призывного возраста пытаются избежать мобилизации и незаконно пересечь границу. С февраля 2022 года поймали свыше 360 организованных групп, которые помогали мужчинам нелегально покинуть Украину. А более 20 человек погибли в пограничной реке Тиса при попытке сбежать в Румынию.