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Экс-агент ЦРУ Джонсон заявил, что конфликт Запада с Россией достиг опасной точки

Силовые структуры » Военные новости

Бывший аналитик Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон отметил, что ситуация с противостоянием между Западом и Россией достигла критической точки, поэтому необходимо воздержаться от дальнейших провокаций.

Экс-агент ЦРУ Джонсон заявил, что конфликт Запада с Россией достиг опасной точки
Фото: flickr.com by LBJ Library is licensed under Public domain

Его цитирует портал EU Today.

"Мы находимся на очень опасной стадии конфликта", — предупредил он.

Джонсон предлагает проанализировать расходы, которые делают США и Россия на расширение своего политического влияния. Из его слов следует, что именно Вашингтон подрывает единство в Европе, а не Москва.

По мнению эксперта, в 2022 году США и Великобритания сделали все возможное, чтобы препятствовать мирному разрешению конфликта на Украине, игнорируя призывы России. Он подчеркивает, что Запад должен прекратить вооружать Киев, иначе это может привести к новой вспышке боевых действий.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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