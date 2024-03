США и Британия сделали все возможное, чтобы препятствовать мирному разрешению конфликта: агент ЦРУ обвинил Запад в конфликте на Украине

Бывший аналитик Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон отметил, что ситуация с противостоянием между Западом и Россией достигла критической точки, поэтому необходимо воздержаться от дальнейших провокаций.

Фото: flickr.com by LBJ Library is licensed under Public domain