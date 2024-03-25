Бывший аналитик Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон отметил, что ситуация с противостоянием между Западом и Россией достигла критической точки, поэтому необходимо воздержаться от дальнейших провокаций.
Его цитирует портал EU Today.
"Мы находимся на очень опасной стадии конфликта", — предупредил он.
Джонсон предлагает проанализировать расходы, которые делают США и Россия на расширение своего политического влияния. Из его слов следует, что именно Вашингтон подрывает единство в Европе, а не Москва.
По мнению эксперта, в 2022 году США и Великобритания сделали все возможное, чтобы препятствовать мирному разрешению конфликта на Украине, игнорируя призывы России. Он подчеркивает, что Запад должен прекратить вооружать Киев, иначе это может привести к новой вспышке боевых действий.
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