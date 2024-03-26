Силовики заподозрили в экстремизме мужа бывшего директора "Новой Голландии" из-за постов о теракте в "Крокусе"

В Питере задержан муж экс-главы "Новой Голландии" за посты о теракте в "Крокусе"

0:12 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры МВД

В петербургском аэропорту "Пулково" задержали 41-летнего мужчину, которого подозревают в экстремизме из-за постов в интернете. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

Фото: flickr.com by Stefan Krasowski is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Как рассказали в полиции, подозрительные публикации были найдены в ходе мониторинга Сети. На его автора правоохранители вышли быстро и задержали мужчину в аэропорту "Пулково", когда он собирался покинуть город, а затем и Россию.

— Он доставлен в отдел полиции для проведения процессуальных действий. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — отметили в МВД.

Как пишут РИА "Новости", задержанным оказался муж бывшего директора АНО "Новая Голландия" Роксаны Шатуновской Николай Конашенок. Публикации, из-за которых его задержали, относились к теракту в "Крокус сити холле", в результате которого 22 марта погибли 139 человек.

Шатуновская уволилась с поста главы организации 25 марта как раз из-за некорректных высказываний мужа. А позднее полиция распространила видео, на котором Конашенок извиняется за свои посты, и утверждает, что не поддерживает терроризм.