Силовики заподозрили в экстремизме мужа бывшего директора "Новой Голландии" из-за постов о теракте в "Крокусе"

В петербургском аэропорту "Пулково" задержали 41-летнего мужчину, которого подозревают в экстремизме из-за постов в интернете. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу.
Как рассказали в полиции, подозрительные публикации были найдены в ходе мониторинга Сети. На его автора правоохранители вышли быстро и задержали мужчину в аэропорту "Пулково", когда он собирался покинуть город, а затем и Россию.
— Он доставлен в отдел полиции для проведения процессуальных действий. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — отметили в МВД.
Как пишут РИА "Новости", задержанным оказался муж бывшего директора АНО "Новая Голландия" Роксаны Шатуновской Николай Конашенок. Публикации, из-за которых его задержали, относились к теракту в "Крокус сити холле", в результате которого 22 марта погибли 139 человек.
Шатуновская уволилась с поста главы организации 25 марта как раз из-за некорректных высказываний мужа. А позднее полиция распространила видео, на котором Конашенок извиняется за свои посты, и утверждает, что не поддерживает терроризм.
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