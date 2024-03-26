В столице задержана замруководителя ФТС России, генерал-полковник таможенной службы Елена Ягодкина

Замруководителя ФТС России Елену Ягодкину задержали в Москве по подозрению в коррупции

Замруководителя ФТС России, генерала-полковника таможенной службы Елену Ягодкину по подозрению в коррупции задержали в Москве.

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Полиция отправила ее под арест после окончания заседания постоянной комиссии по вопросам взимания и администрирования таможенных и иных платежей. Ее председатель как раз Елена Ягодкина. Прежде чем ее отвезли на допрос в СК РФ, в ее кабинете провели обыски.

Дело в том, что Ягодкину подозревают в большом ряде коррупционных преступлений, которые связаны с вопросами определения товарной номенклатуры при начислении таможенных пошлин, пишет Telegram-канал "112".

Чиновница является одной из самых важных фигур российской таможни, третьей женщиной в истории силовых структур нашей страны. Ягодкина дослужилась до звания генерал-полковник.