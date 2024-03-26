Куда пропал Евкуров: что стало с руководителем АК и главой политики РФ в Африке

Информация о Юнус-Беке Евкурове перестала появляться в Сети

Замминистра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров в момент восхождения Африканского корпуса (АК) стал очень известной личностью в СМИ. Многие издания и медиа-ресурсы активно пиарили его и рассказывали о его крупных успехах как в прошлом, так и в первых шагах на посту представителя российской политики на Черном континенте.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба и информационная служба Президента РФ is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Однако спустя некоторое время информация об офицере перестала появляться в Сети. Наряду с этим перестали публиковаться какие-либо подробности о деятельности АК: в официальных источниках лишь сводки новостей регионов материка и предложения о работе в структуре.

Проблемы Африканского корпуса постепенно начали расти и множиться. Малая заинтересованность граждан данным подразделением, особенно на фоне СВО, сказалась на наборе желающих отправиться нести службу на Черный континент, что, в свою очередь, повлияло на общую боеспособность структуры.

В кипу неудач АК можно добавить и то, что некоторые страны решили пересмотреть ранние договоренности с российским подразделением и начать искать помощи у других стран. Возможно, Времени с размещения отрядов АК в Ливии и Буркина-Фасо прошло уже немало, однако ни одна из стран не спешит делиться успехами совместной работы, о чем также молчат источники корпуса.

Кроме того, командир Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар уже несколько месяцев ведет обсуждение партнерства с представителями частных военных компаний США. По данным внутренних источников, а также некоторых международных экспертов, дело в неудовлетворенности военного чиновника боевой мощью АК.

В дополнение к этому, буркинийские власти также не спешат рассказывать о плодотворном сотрудничестве и совместной работе с Африканским корпусом. Возможно, это можно расценить как нежелание рассказывать о стратегических планах государства, но есть один занимательный факт.

На первых парах АК усиленно распространял информацию о своей работе, даже о любых незначительных операциях на территории африканских государств. Теперь же о деятельности подразделения ничего не известно. Напомним, что официальные источники АК публикуют только сообщения о наборе и сводки новостей регионов Черного континента.

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что АК стремительно теряет популярность в Африке, что приводит к нежеланию чиновников материка обращаться к нему за помощью. Кроме того, о нем не горят желанием рассказывать российские СМИ, практически игнорируя темы, в которых упоминается подразделение.

Возможной причиной пропажи Евкурова из инфополя может быть также нежелание более связывать себя с деятельностью Африканского корпуса. Подразделение изначально было многообещающим, но вследствии ряда неудачных решений все его проекты близки к провалу, а офицер не хочет связывать себя с сокрушающим поражением части российской политики на материке.