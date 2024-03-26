Директор ФСБ Бортников назвал страны, стоящие за терактом в "Крокус сити холле"

Глава ФСБ: за терактом в "Крокусе" стоят США, Британия и Украина

0:11 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры ФСБ

Директор ФСБ Александр Бортников перечислил страны, которые стоят за организацией теракта в "Крокус сити холле". Его слова передаёт РИА "Новости".

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Бортников заявил, что к атаке причастны США, Великобритания и Украина. Сейчас ФСБ выявляет всех, кто стоит за терактом. В этом Москве помогают спецслужбы дружественных стран.

Саму акцию провели радикальные исламисты, которым способствовали спецслужбы Запада и Украины, подчеркнул руководитель ФСБ. На украинской территории боевиков хотели встретить как героев, однако они не успели "сделать ноги", пояснил Бортников.

— Мы думаем, что это так. Во всяком случае мы сейчас говорим о той фактуре, которой располагаем. Это общая информация, но есть и у них огромные наработки, — заявил Александр Бортников, говоря о причастности к теракту США, Великобритании и Украины, пишет "ТАСС".

Целью нападения на концертный зал Бортников назвал попытку раскачать ситуацию в стране и создать панику среди россиян. Глава спецслужбы предупредил, что террористическая угроза в нашей стране сохраняется.