Директор ФСБ Бортников назвал страны, стоящие за терактом в "Крокус сити холле"

Директор ФСБ Александр Бортников перечислил страны, которые стоят за организацией теракта в "Крокус сити холле". Его слова передаёт РИА "Новости".
Бортников заявил, что к атаке причастны США, Великобритания и Украина. Сейчас ФСБ выявляет всех, кто стоит за терактом. В этом Москве помогают спецслужбы дружественных стран.
Саму акцию провели радикальные исламисты, которым способствовали спецслужбы Запада и Украины, подчеркнул руководитель ФСБ. На украинской территории боевиков хотели встретить как героев, однако они не успели "сделать ноги", пояснил Бортников.
— Мы думаем, что это так. Во всяком случае мы сейчас говорим о той фактуре, которой располагаем. Это общая информация, но есть и у них огромные наработки, — заявил Александр Бортников, говоря о причастности к теракту США, Великобритании и Украины, пишет "ТАСС".
Целью нападения на концертный зал Бортников назвал попытку раскачать ситуацию в стране и создать панику среди россиян. Глава спецслужбы предупредил, что террористическая угроза в нашей стране сохраняется.
Один из участников группы "Пикник" рассказал, что у коллектива сгорели все инструменты, но концерт в Санкт-Петербурге всё же состоится.