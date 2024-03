Уничтожена с одного удара: российские военные уничтожили украинскую гаубицу FH7

По информации, предоставленной Министерством обороны Российской Федерации, российская гаубица, вооруженная управляемым снарядом "Краснополь", успешно уничтожила британскую 155-мм гаубицу FH-70 с одного выстрела.

Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic