Уничтожена с одного удара: российские военные уничтожили украинскую гаубицу FH7

МО РФ: армия России с одного выстрела уничтожила британскую гаубицу FH-70

По информации, предоставленной Министерством обороны Российской Федерации, российская гаубица, вооруженная управляемым снарядом "Краснополь", успешно уничтожила британскую 155-мм гаубицу FH-70 с одного выстрела.

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Операция была проведена из-за огня, который велся украинской артиллерией по позициям российских войск на окраине города Северск.

Согласно данным ведомства, при помощи разведывательного беспилотного летательного аппарата "Орлан-10" была обнаружена позиция гаубицы FH-70, производства Великобритании, которой управляли артиллеристы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ.

После передачи точных координат цели в пункт управления огнем отдельной артиллерийской бригады, было принято решение о нанесении авиационного удара по украинским националистам с применением высокоточного корректируемого боеприпаса "Краснополь".

Известно, что уже с первого же выстрела 155-мм гаубица FH-70 была уничтожена вместе с ее расчётом и боекомплектом.