Госдума РФ приняла законопроект, согласно которому со всех бойцов СВО будут списаны проценты по кредитным задолженностям.
Кредитные каникулы начались в октябре 2022-го года — заемщик, участвующий в СВО, мог приостановить платежи по кредиту до 31 декабря 2024-го года. По кредитным договорам, заключенным с участниками СВО и пограничниками, обязательства по уплате процентов в период этих каникул прекращаются, а начисленные проценты не будут подлежать уплате.
Так, согласно законопроекту, половину потерь компенсируют. За время кредитных каникул должно было быть начислено около 11,4 млрд. рублей, компенсация составит 5,7 млрд.
По информации, опубликованной во французских СМИ, 126-й пехотный полк (126 Régiment d'Infanterie) активно готовится к участию в вооруженном конфликте на Украине на стороне киевского режима.