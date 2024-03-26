Госдума приняла проект, согласно которому проценты по кредитам спишут с бойцов СВО

Солдатам СВО спишут все проценты по кредитам

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Госдума РФ приняла законопроект, согласно которому со всех бойцов СВО будут списаны проценты по кредитным задолженностям.

Фото: duma.gov.ru by Госдума РФ is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Кредитные каникулы начались в октябре 2022-го года — заемщик, участвующий в СВО, мог приостановить платежи по кредиту до 31 декабря 2024-го года. По кредитным договорам, заключенным с участниками СВО и пограничниками, обязательства по уплате процентов в период этих каникул прекращаются, а начисленные проценты не будут подлежать уплате.

Так, согласно законопроекту, половину потерь компенсируют. За время кредитных каникул должно было быть начислено около 11,4 млрд. рублей, компенсация составит 5,7 млрд.