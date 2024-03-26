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Госдума приняла проект, согласно которому проценты по кредитам спишут с бойцов СВО

Солдатам СВО спишут все проценты по кредитам

0:49
Силовые структуры

Госдума РФ приняла законопроект, согласно которому со всех бойцов СВО будут списаны проценты по кредитным задолженностям.

Солдатам СВО спишут все проценты по кредитам
Фото: duma.gov.ru by Госдума РФ is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Кредитные каникулы начались в октябре 2022-го года — заемщик, участвующий в СВО, мог приостановить платежи по кредиту до 31 декабря 2024-го года. По кредитным договорам, заключенным с участниками СВО и пограничниками, обязательства по уплате процентов в период этих каникул прекращаются, а начисленные проценты не будут подлежать уплате.

Так, согласно законопроекту, половину потерь компенсируют. За время кредитных каникул должно было быть начислено около 11,4 млрд. рублей, компенсация составит 5,7 млрд.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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