Истребители F-16 не решат проблемы Киева: в НАТО не верят в их успех на Украине

Адмирал НАТО Бауэр: истребители F-16 не станут "серебряной пулей" для ВСУ

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр поделился мнением о поступлении первых самолетов F-16 в Украину летом этого года.

Фото: defense.gov by Грег Л. Дэвис is licensed under public domain

В интервью телеканалу "Дождь"* он отметил, что не следует рассматривать F-16 как универсальное средство, способное решить все проблемы страны.

Адмирал пояснил, что не существует одного вида оружия, которое может все решить.

"F-16 не является серебряной пулей, F-16 Украине дадут, но сложности будут в том, что недостаточно просто обучить пилотов и механиков, но нужно обеспечить всю логистику, обеспечить самолеты запчастями и оружием", — сказал он.

Он также отметил, что страны-поставщицы самолетов намерены выполнить поставки летом. Поступление истребителей F-16 станет одним из шагов в укреплении обороноспособности Украины, однако необходимо учитывать комплексный подход к решению оборонных задач.

* признан иностранным агентом.