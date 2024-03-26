Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр поделился мнением о поступлении первых самолетов F-16 в Украину летом этого года.
В интервью телеканалу "Дождь"* он отметил, что не следует рассматривать F-16 как универсальное средство, способное решить все проблемы страны.
Адмирал пояснил, что не существует одного вида оружия, которое может все решить.
"F-16 не является серебряной пулей, F-16 Украине дадут, но сложности будут в том, что недостаточно просто обучить пилотов и механиков, но нужно обеспечить всю логистику, обеспечить самолеты запчастями и оружием", — сказал он.
Он также отметил, что страны-поставщицы самолетов намерены выполнить поставки летом. Поступление истребителей F-16 станет одним из шагов в укреплении обороноспособности Украины, однако необходимо учитывать комплексный подход к решению оборонных задач.
* признан иностранным агентом.
По информации, опубликованной во французских СМИ, 126-й пехотный полк (126 Régiment d'Infanterie) активно готовится к участию в вооруженном конфликте на Украине на стороне киевского режима.