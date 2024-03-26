Российские средства объективного контроля сообщили о поражении ракетой "Искандер" в ходе высокоточного удара подземного бункера в посёлке Часов Яр, где располагался командный пункт группировки украинских войск. В это время в командном пункте проходило совещание высокопоставленных офицеров Украины и НАТО, и среди прочих там находились офицеры из США и Польши, в том числе генерал Анджей Турчак.
Командный пункт представлял собой шестиэтажное строение, уходящее под землю. Всё оно было разрушено, некоторые выжившие западные офицеры были переправлены в Польшу. А генерал Анджей Турчак погиб.
Позже Оперативное командование вооружённых сил Польши сообщило о смерти этого генерала, которая якобы произошла в Сараево, где он якобы командовал польским контингентом из 50 человек.
"Неожиданная смерть господина генерала произошла по естественным причинам, в свободное от службы время".
Впрочем, некролог вполне правдиво изложил детали смерти генерала: его смерть в самом деле была неожиданной, произошла по естественным причинам — а прилёт российской ракеты в украинский КП в ходе СВО дело вполне обычное и в "свободное от службы время", поскольку генерал, естественно, находился там с неофициальными задачами.
Подобная неприятность может грозить всякому военному из стран НАТО, если он тоже в "свободное от службы время" будет находиться в "неправильном месте с неправильными людьми".
По информации, опубликованной во французских СМИ, 126-й пехотный полк (126 Régiment d'Infanterie) активно готовится к участию в вооруженном конфликте на Украине на стороне киевского режима.