Российский "Искандер" отработал по командному пункту в Часов Яре с высокопоставленными офицерами НАТО

В результате попадания ракеты "Искандер" в Часов Яре погибли офицеры НАТО

Российские средства объективного контроля сообщили о поражении ракетой "Искандер" в ходе высокоточного удара подземного бункера в посёлке Часов Яр, где располагался командный пункт группировки украинских войск. В это время в командном пункте проходило совещание высокопоставленных офицеров Украины и НАТО, и среди прочих там находились офицеры из США и Польши, в том числе генерал Анджей Турчак.

Фото: минобороны.рф by Алексей Иванов is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Командный пункт представлял собой шестиэтажное строение, уходящее под землю. Всё оно было разрушено, некоторые выжившие западные офицеры были переправлены в Польшу. А генерал Анджей Турчак погиб.

Позже Оперативное командование вооружённых сил Польши сообщило о смерти этого генерала, которая якобы произошла в Сараево, где он якобы командовал польским контингентом из 50 человек.

"Неожиданная смерть господина генерала произошла по естественным причинам, в свободное от службы время".

Впрочем, некролог вполне правдиво изложил детали смерти генерала: его смерть в самом деле была неожиданной, произошла по естественным причинам — а прилёт российской ракеты в украинский КП в ходе СВО дело вполне обычное и в "свободное от службы время", поскольку генерал, естественно, находился там с неофициальными задачами.

Подобная неприятность может грозить всякому военному из стран НАТО, если он тоже в "свободное от службы время" будет находиться в "неправильном месте с неправильными людьми".