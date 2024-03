Российский "Искандер" отработал по командному пункту в Часов Яре с высокопоставленными офицерами НАТО

Российские средства объективного контроля сообщили о поражении ракетой "Искандер" в ходе высокоточного удара подземного бункера в посёлке Часов Яр, где располагался командный пункт группировки украинских войск. В это время в командном пункте проходило совещание высокопоставленных офицеров Украины и НАТО, и среди прочих там находились офицеры из США и Польши, в том числе генерал Анджей Турчак.

Фото: минобороны.рф by Алексей Иванов is licensed under Creative Commons Attribution 4.0