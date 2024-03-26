Бей своих, чтобы чужие боялись: боевики ВСУ убили британского наемника, воевавшего за них

ВСУ уничтожили британского наемника, который высмеивал ВС РФ

В районе Новомихайловки в Донецкой Народной Республике военные Вооруженных сил Украины уничтожили британского наемника по имени Айден Джеймс Роберт, который часто насмехался над Вооруженными силами России в социальных сетях. Об этом сообщает Telegram-канал "Украина.ру".

Фото: dvidshub.net by 2nd Lt. Danielle Dixon is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike License

По информации канала, причиной ликвидации наемника могли стать многочисленные конфликты и недопонимания между украинскими бойцами и зарубежным боевиком.

Известно, что до того как попасть в зону боевых действий, он работал ландшафтным дизайнером. Однако из-за отсутствия работы в его родном городе, он принял решение о переходе в ряды наемников. В Украину британец прибыл в 2023 году и присоединился к 79 бригаде Вооруженных сил Украины.