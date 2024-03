Бей своих, чтобы чужие боялись: боевики ВСУ убили британского наемника, воевавшего за них

В районе Новомихайловки в Донецкой Народной Республике военные Вооруженных сил Украины уничтожили британского наемника по имени Айден Джеймс Роберт, который часто насмехался над Вооруженными силами России в социальных сетях. Об этом сообщает Telegram-канал "Украина.ру".

Фото: dvidshub.net by 2nd Lt. Danielle Dixon is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike License