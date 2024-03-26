Помешать этому может только срыв мобилизации: ВСУ готовятся к новому наступлению

Командир "Русского Легиона" Фомченков: ВСУ готовятся к наступлению в Херсоне

Военные силы Украины (ВСУ) проводят обстрелы гражданской инфраструктуры на херсонском направлении с целью сохранить возможность будущего наступления после увеличения численности личного состава на данном участке фронта. Об этом URA. RU сообщил командир добровольческого движения "Русский Легион" Сергей Фомченков.

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Из-за недостатка личного состава ВСУ вынуждены были перейти к обороне на херсонском направлении, опираясь на ударные беспилотники и артиллерию.

При этом противник стремится не допустить активных действий со стороны армии РФ, удерживая под огневым контролем ближние тылы на левом берегу Днепра и нанося удар по гражданской инфраструктуре. Такие действия ВСУ позволяют им сохранить возможность провести наступательные операции на этом направлении в будущем.

Фомченков отметил, чтобы нарушить планы ВСУ по наступлению необходимо сорвать мобилизации на Украине. Противник, вероятно, поспешит пополнить свои ряды на данном направлении, так как оно остается одним из приоритетных из-за близости Крымского полуострова, являющегося важной целью ВСУ.