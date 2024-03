Помешать этому может только срыв мобилизации: ВСУ готовятся к новому наступлению

Военные силы Украины (ВСУ) проводят обстрелы гражданской инфраструктуры на херсонском направлении с целью сохранить возможность будущего наступления после увеличения численности личного состава на данном участке фронта. Об этом URA. RU сообщил командир добровольческого движения "Русский Легион" Сергей Фомченков.

Фото: flickr.com by Нацгвардія України is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic