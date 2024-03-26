Военные силы Украины (ВСУ) проводят обстрелы гражданской инфраструктуры на херсонском направлении с целью сохранить возможность будущего наступления после увеличения численности личного состава на данном участке фронта. Об этом URA. RU сообщил командир добровольческого движения "Русский Легион" Сергей Фомченков.
Из-за недостатка личного состава ВСУ вынуждены были перейти к обороне на херсонском направлении, опираясь на ударные беспилотники и артиллерию.
При этом противник стремится не допустить активных действий со стороны армии РФ, удерживая под огневым контролем ближние тылы на левом берегу Днепра и нанося удар по гражданской инфраструктуре. Такие действия ВСУ позволяют им сохранить возможность провести наступательные операции на этом направлении в будущем.
Фомченков отметил, чтобы нарушить планы ВСУ по наступлению необходимо сорвать мобилизации на Украине. Противник, вероятно, поспешит пополнить свои ряды на данном направлении, так как оно остается одним из приоритетных из-за близости Крымского полуострова, являющегося важной целью ВСУ.
Россия активно продвигает проект газопровода "Сила Сибири — 2", который предполагает поставки природного газа через Монголию в КНР, говорится в материале Sohu.