Немцы считают, что российско-украинский конфликт может быть приостановлен в 2024-м году

В Германии дали прогноз по приостановке конфликта России с Украиной. Издание Welt сообщает, что "заморозка" боевых действий может начаться уже в этом году.
Причем, как пишет издание, Киеву придется остановить переговоры о вступлении в Евросоюз и НАТО. Россия же останется на прежних позициях.
"Есть много оснований полагать, что в этом году конфликт, вероятно, будет заморожен", — пишут в статье.
Сегодня, 27 марта, снайпер украинской армии с позывным Дед высказался о том, что российско-украинский конфликт приостановится в 2024 году или в начале следующего года.
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