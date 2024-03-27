Немцы считают, что российско-украинский конфликт может быть приостановлен в 2024-м году

Welt: конфликт между Россией и Украиной может быть заморожен в этом году

В Германии дали прогноз по приостановке конфликта России с Украиной. Издание Welt сообщает, что "заморозка" боевых действий может начаться уже в этом году.

Фото: vitalykuzmin.net by Vitaly V. Kuzmin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International licence until 30 August 2017.

Причем, как пишет издание, Киеву придется остановить переговоры о вступлении в Евросоюз и НАТО. Россия же останется на прежних позициях.

"Есть много оснований полагать, что в этом году конфликт, вероятно, будет заморожен", — пишут в статье.

Сегодня, 27 марта, снайпер украинской армии с позывным Дед высказался о том, что российско-украинский конфликт приостановится в 2024 году или в начале следующего года.