Немцы считают, что российско-украинский конфликт может быть приостановлен в 2024-м году

В Германии дали прогноз по приостановке конфликта России с Украиной. Издание Welt сообщает, что "заморозка" боевых действий может начаться уже в этом году.

Фото: vitalykuzmin.net by Vitaly V. Kuzmin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International licence until 30 August 2017.