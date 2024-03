В Ростове задержаны участники ячейки экстремистов "Алля-Аят"*

В Ростове-на-Дону сотрудники МВД и ФСБ поймали вербовщиков в ячейку экстремистов "Алля-Аят"*.

Фото: wikimedia.org by SpetsnazAlpha is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported