В Ростове задержаны участники ячейки экстремистов "Алля-Аят"*

В Ростове-на-Дону сотрудники МВД и ФСБ поймали вербовщиков в ячейку экстремистов "Алля-Аят"*.
Силовиками были задержаны главарь и пятеро участников.
По словам источника в правоохранительных органах региона, которые приводит агентство РИА Новости, уголовное дело возбудили по статье об организации деятельности экстремистской организации.
Кстати, операцию по поимке преступников проводили УФСБ РФ по объединениям Дальней и военно-транспортной авиации, а также Центр противодействия экстремизму ГУМВД РФ по Ростовской области.
* Запрещенная в России экстремистская организация
ФСБ обнаружила 4 млн иностранной валюты и шесть премиальных авто у обвиняемого в рейдерстве директора минэкономразвития.