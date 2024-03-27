В Ростове задержаны участники ячейки экстремистов "Алля-Аят"*

Силовики задержали вербовщиков из ячейки "Алля-Аят"* в Ростове

В Ростове-на-Дону сотрудники МВД и ФСБ поймали вербовщиков в ячейку экстремистов "Алля-Аят"*.

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Силовиками были задержаны главарь и пятеро участников.

По словам источника в правоохранительных органах региона, которые приводит агентство РИА Новости, уголовное дело возбудили по статье об организации деятельности экстремистской организации.

Кстати, операцию по поимке преступников проводили УФСБ РФ по объединениям Дальней и военно-транспортной авиации, а также Центр противодействия экстремизму ГУМВД РФ по Ростовской области.



* Запрещенная в России экстремистская организация

