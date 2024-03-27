Die Welt: Мир на Украине наступит в 2024 году

Немецкие журналисты спрогнозировали завершение конфликта на Украине в 2024 году

Издание Die Welt спрогнозировало завершение или заморозку конфликта на Украине в 2024 году.

Фото: википедия

Журналисты отметили, что поддержка США Украине фактически заканчивается, и независимо от итогов выборов в ноябре этого года, финансирование Украины будет свёрнуто.

В то же время европейские страны не желают увеличивать финансирование украинской армии и поставлять ей более совершенное оружие, в связи с чем её боеспособность снижается.

Россия демонстрирует успехи, её армия ведёт наступление на 18 направлениях, и прорыв украинской обороны, крах фронта и выход российских войск к Днепру уже становятся реальной перспективой. Таким образом, Украина будет вынуждена пойти на перемирие.

В то же время Россия намерена диктовать собственные условия мира и более не намерена идти на перемирие только потому, что "у противника боеприпасы закончились".