Владимир Путин предупредил западные страны о последствиях использования ВСУ самолётов F-16

Президент Владимир Путин в беседе с военными лётчиками рассказал о возможном появлении на Украине истребителей F-16.
По его словам, на боевую обстановку это никак не повлияет: самолёты будут уничтожаться также, как и танки, и иная бронетехника, никакого преимущества украине они не обеспечат. В то же время если самолёты F-16 ВВС Украины будут взлетать с аэродромов "третьих стран" (а это практически неизбежно, так как аэродромов с подобными параметрами на Украине нет), то эти аэродромы станут "законной целью" для наших атак.
Таким образом, Владимир Путин дал понять, что не сам факт поставки истребителей F-16 Украине станет "красной чертой", а взлёт и обслуживание этих самолётов с аэродромов других стран.
В настоящее время самолёты F-16 готовятся поставить Украине Дания и Нидерланды.
Адвокаты, защищающие подсудимых по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл", столкнулись с угрозами в свой адрес.