Владимир Путин предупредил западные страны о последствиях использования ВСУ самолётов F-16

Владимир Путин предупредил, что аэродромы третьих стран, с которых будут взлетать самолёты F-16 ВВС Украины станут законной целью

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Президент Владимир Путин в беседе с военными лётчиками рассказал о возможном появлении на Украине истребителей F-16.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля

По его словам, на боевую обстановку это никак не повлияет: самолёты будут уничтожаться также, как и танки, и иная бронетехника, никакого преимущества украине они не обеспечат. В то же время если самолёты F-16 ВВС Украины будут взлетать с аэродромов "третьих стран" (а это практически неизбежно, так как аэродромов с подобными параметрами на Украине нет), то эти аэродромы станут "законной целью" для наших атак.

Таким образом, Владимир Путин дал понять, что не сам факт поставки истребителей F-16 Украине станет "красной чертой", а взлёт и обслуживание этих самолётов с аэродромов других стран.

В настоящее время самолёты F-16 готовятся поставить Украине Дания и Нидерланды.