Слова Путина услышали: ВС РФ приступили к первому этапу создания санитарной зоны на границе РФ

Российские Вооруженные силы начали первый этап создания санитарной зоны на границе с Украиной, о чем говорил президент страны Владимир Путин для защиты от возможных атак ВСУ. Об этом URA.RU сообщил полковник запаса Геннадий Алехин, в настоящее время находящийся в Белгородской области.

Фото: z.mil.ru by Unknown author is licensed under Creative Commons Attribution 4.0