Слова Путина услышали: ВС РФ приступили к первому этапу создания санитарной зоны на границе РФ

Полковник Алехин: армия России приступила к первому этапу создания санитарной зоны

Российские Вооруженные силы начали первый этап создания санитарной зоны на границе с Украиной, о чем говорил президент страны Владимир Путин для защиты от возможных атак ВСУ. Об этом URA.RU сообщил полковник запаса Геннадий Алехин, в настоящее время находящийся в Белгородской области.

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Он отметил, что действия по установлению санитарной зоны уже начались в контексте ситуации на линии боевых действий на Харьковском направлении. Первый этап включает огневую подготовку. Установить такую зону можно только при помощи боевых наступательных действий на земле.

"Наши средства разведки выявляют скрытые замаскированные позиции и пути их перемещения комплексов РСЗО: Vampire, "Град", "Смерч", "Ураган", которые использовал противник при ракетных обстрелах в сторону Белгорода", — сказал Геннадий Алехин.", — рассказал Геннадий Алехин.

По его словам, ВС РФ активно уничтожают логистическую инфраструктуру возле Харькова. Например, населенный пункт Дергачи, расположенный в четырех километрах от Харькова, имеет стратегическое значение в плане логистики. Туда украинские вооруженные силы доставляют боеприпасы и технику. Эксперт отметил, что армия РФ сейчас активно атакует этот н. п.

По словам эксперта, российская армия уничтожает места базирования и производства ВСУ, атакуя цеха промышленных предприятий, где изготавливают беспилотники. Также уничтожаются места временного базирования и складирования боеприпасов, включая территорию бывшего училища МВД тыла.