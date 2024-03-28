Военный медик с позывным "Велес" занял место командира в танке и предотвратил прорыв украинского отряда

МО: врач "Велес" перехватил управление в танке и уничтожил отряд ВСУ

Военный врач с позывным «Велес» совершил подвиг, перехватив управление танком и предотвратив прорыв штурмовых подразделений ВСУ в Белгородскую область, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Министерства обороны России.

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Когда ВСУ попытались прорваться к населенному пункту Козинка в Белгородской области, медик "Велес" занял место командира в танке и открыл по врагу огонь прямой наводкой, а также корректировал крупнокалиберную артиллерию, рассказали в пресс-службе.

Под натиском российских военных силы ВСУ были вынуждены отступить, понеся большие потери.

Ранее французский генерал рассказал, что действия российской армии в зоне спецоперации вынуждают ВСУ делать трудный выбор между большими потерями и удержанием своих позиций.