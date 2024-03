Военный медик с позывным "Велес" занял место командира в танке и предотвратил прорыв украинского отряда

Военный врач с позывным «Велес» совершил подвиг, перехватив управление танком и предотвратив прорыв штурмовых подразделений ВСУ в Белгородскую область, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Министерства обороны России.

