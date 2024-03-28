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"Террористы возят нас и детей": опубликована статистика по боевикам в такси

"Царьград": статистика по террористам в такси ошеломляет

Силовые структуры

Опубликована статистика о том, сколько арестованных в России террористов, причастных к атаке на "Крокус Сити Холл", работали в такси и, возможно, возили нас с вами, наших близких и родных.

"Царьград": статистика по террористам в такси ошеломляет
Фото: flickr.com by blu-news.org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Как отмечает "Царьград", статистика ошеломляет — это как минимум десяток случаев. Некоторые работающие по "агрегаторам и навигатору" водители параллельно искали места для терактов, вербовали пассажиров и перевозили грузы для диверсий.

Издание со ссылкой на статистический проект NAVODKA приводит примеры:

  • Главарь террористов, устроивших расстрел в "Крокус Сити Холле", Далерджон Мирзоев с 2019 по 2021 годы работал с крупнейшим агрегатором такси, выяснили журналисты RT. Также "таксовали" и граждане, арестованные за пособничество в теракте.
  • В 2013 году офицеры ФСБ в Подмосковье задержали террориста — он "таксовал" аж 3 года и планировал взрывать самые людные места Москвы. По данным НАК, в процессе выполнения поездок с пассажирами он подыскивал такие места.
  • В 2016 году в Санкт-Петербурге были задержаны таксисты-мигранты из Центральной Азии, которые от лица ИГ* собрали четыре мощных взрывных устройства и собирались подорвать крупные ТЦ.
  • В 2019 году в Нижнекамске были задержаны боевики ИГ*, работавшие через популярный агрегатор. Злоумышленники хотели взорвать железнодорожный узел, отравить ведомственные столовые МВД и ФСБ, а также вербовали в террористическую группировку местных жителей.
  • В 2020 году в северной столице был задержан ещё один вербовщик ИГ*, работавший таксистом. Уроженец Таджикистана даже во время поездок пытался вербовать пассажиров на поездку в Сирию для войны в рядах террористов.
  • В 2021 году в Новосибирске "накрыли" аж 31 таксиста и сотрудника общепита — все они оказались гражданами стран ближнего зарубежья, которые создали террористическую группировку, отправляли "рекрутов" в ИГ*, а также финансировали боевиков.
  • В 2023 году в Тюмени был ликвидирован начавший стрелять по сотрудникам ФСБ таксист. Он оказался этническим украинцем, которого со взрывчаткой застали возле объекта "Транснефти" у деревни Кушки.

Также в Государственной Думе и транспортных компаниях отметили, что "способов проверки на склонность к терроризму для таксистов пока нет", сообщала "Газета.Ру".

"Проблема в отсутствии серьёзных проверок при трудоустройстве — автопарку выгодно заработать на сдаче застрахованной машины в аренду хоть кому. И в том, что несмотря на все ужесточения законодательства, в такси можно устроиться любому — достаточно "прав", 18 лет, смартфона. Опыт, образование, крепкое здоровье, отсутствие долгов или бандитского прошлого не нужно — не зря говорят "если некуда идти, приходи катать в такси", — рассуждает эксперт по транспорту Алёна Демьянова.

Она добавляет, что "вполне возможно, что в огромном городе за эти годы мы ездили и с этими, и с другими террористами" и надеется, что "среди тех, кто приедет везти нас в очередной поездке, не окажется будущих убийц и террористов".

* Признано террористической организацией и запрещено в России

Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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