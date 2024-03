Зеленский бьёт тревогу: ВСУ не готовы к обороне в случае крупного российского наступления

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Вооруженных Сил Украины (ВСУ) практически не осталось артиллерии для того, чтобы обороняться в случае масштабного наступления со стороны России.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International