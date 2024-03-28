Зеленский бьёт тревогу: ВСУ не готовы к обороне в случае крупного российского наступления

Зеленский заявил, что ВСУ не готовы к российскому наступлению

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Вооруженных Сил Украины (ВСУ) практически не осталось артиллерии для того, чтобы обороняться в случае масштабного наступления со стороны России.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Об этом сообщает телеканал CBS News, ссылаясь на интервью главы украинского государства.

По словам Зеленского, несмотря на то, что украинским военным удавалось сдерживать действия российских войск, они не готовы к защите от возможного нового масштабного наступления, которое, как ожидается, может произойти в ближайшие месяцы.

Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины 24 февраля 2022 года.