ФАБ-3000 с УМПК: младший брат "ядерки" и племянник дьявола

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NR: ФАБ-3000 с УМПК прекратит существование пехоты врага

Силовые структуры

Российская "оборонка" возобновила серийное производство сверхмощного авиационного боеприпаса ФАБ-3000 М-54 и готовит для него УМПК, чем повергла ВСУ и даже западных военных в настоящий ужас — отмечает News Rambler.

NR: ФАБ-3000 с УМПК прекратит существование пехоты врага
Фото: wikimedia.com

И немудрено — мощность поражающих факторов ФАБ-3000, условно и очень приближенно, сравнима со взрывом небольшого (снарядного типа) тактического ядерного заряда.

Кратко об этом "ужасе для врага, летящем на крыльях днём и ночью":

  • Бомба размещается во внутренних отсеках дальних бомбардировщиков Ту-22М3 и под неё, по данным военных блогеров, модернизируется фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34М.
  • Поражающими факторами являются сильнейшая ударная волна (воздушная и сейсмическая), избыточное газообразное давление и крупные осколки, образующиеся в результате разрушения корпуса.
  • Радиус прямого поражения составляет порядка 46 метров, а разлёт осколков — около двухсот шестидесяти.

Первое принятие на вооружение советскими ВВС фугасной авиационной бомбы ФАБ-3000 М-54 состоялось в 1954 году, в 90-е годы производство прекратилось (вместо таких "слонобоев" стали применять ракеты), но сейчас стартовало заново.

С самого начала СВО военные инженеры занимались доведением до ума как самой трёхтонной бомбы, так и созданием для неё (и других бомб ФАБ) унифицированного модуля планирования и коррекции.

Большинство экспертов сходится во мнении, что ФАБ-3000 версии М-54 получит УМПК с ракетным двигателем. При этом дальность планирования должна будет составить порядка шестидесяти километров — то есть бить врага ВКС РФ смогут достаточно издалека.

Как отметил военный эксперт Анатолий Матвийчук, "ФАБ-500 стал кошмаром ВСУ, ФАБ-1500 назвали "дьяволом", а ФАБ-3000 назвали "концом пехоты "самой сильной армии Европы". Очень трезвая оценка действительности.

Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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