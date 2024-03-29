ФАБ-3000 с УМПК: младший брат "ядерки" и племянник дьявола

Российская "оборонка" возобновила серийное производство сверхмощного авиационного боеприпаса ФАБ-3000 М-54 и готовит для него УМПК, чем повергла ВСУ и даже западных военных в настоящий ужас — отмечает News Rambler.
И немудрено — мощность поражающих факторов ФАБ-3000, условно и очень приближенно, сравнима со взрывом небольшого (снарядного типа) тактического ядерного заряда.
Кратко об этом "ужасе для врага, летящем на крыльях днём и ночью":
Первое принятие на вооружение советскими ВВС фугасной авиационной бомбы ФАБ-3000 М-54 состоялось в 1954 году, в 90-е годы производство прекратилось (вместо таких "слонобоев" стали применять ракеты), но сейчас стартовало заново.
С самого начала СВО военные инженеры занимались доведением до ума как самой трёхтонной бомбы, так и созданием для неё (и других бомб ФАБ) унифицированного модуля планирования и коррекции.
Большинство экспертов сходится во мнении, что ФАБ-3000 версии М-54 получит УМПК с ракетным двигателем. При этом дальность планирования должна будет составить порядка шестидесяти километров — то есть бить врага ВКС РФ смогут достаточно издалека.
Как отметил военный эксперт Анатолий Матвийчук, "ФАБ-500 стал кошмаром ВСУ, ФАБ-1500 назвали "дьяволом", а ФАБ-3000 назвали "концом пехоты "самой сильной армии Европы". Очень трезвая оценка действительности.
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