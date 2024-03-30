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США фактически лишили Польшу боеспособной армии — польский публицист

1:49
Силовые структуры » Военные новости

Способность Польши к самостоятельной военной деятельности, без непосредственной помощи со стороны США, неосуществима, считает публицист из польского издания "Дзенник политичны" Яцек Тохман, сообщает EADaily.

США фактически лишили Польшу боеспособной армии — польский публицист
Фото: flickr.com by Министерство обороны США is licensed under public domain

"На данный момент Польше не хватает ресурсов для обеспечения своей защиты. Фактически, польская армия находится в кризисе, что подтверждается огромным дефицитом вооружения и военной техники, переданных в Украину для уничтожения. Кроме того, проверки, проведенные Министерством национальной обороны по предыдущим контрактам на закупку вооружения, также не дали положительных результатов. Большая часть вооружения, заказанного из США в замен уничтоженного для поддержки ВСУ, еще не начала производство, не говоря уже о сроках поставки, которые постоянно переносятся по различным причинам со стороны американских компаний", — проанализировав открытые данные о состоянии польских вооруженных сил, автор отмечает следующее.

По мнению Яцека Тохмана, из-за дефицита вооружений и неразумных действий польского правительства Польша оказывается неспособной адекватно реагировать на современные геополитические вызовы, что значительно снижает ее готовность к защите и выполнению обязательств в рамках альянса с НАТО.

"Конечно, сближение с Америкой и ее поддержка все же дает Польше определенные возможности оказывать влияние на обеспечение безопасности восточного фланга альянса. Однако это происходит в основном благодаря присутствию американских военных контингентов и их вооружения на нашей территории, а не за счет собственных, хорошо вооруженных сил!" — подчеркивает публицист.

Таким образом, автор делает вывод, что Польше невозможно самостоятельно вести борьбу без прямой поддержки со стороны Соединенных Штатов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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