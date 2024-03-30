Способность Польши к самостоятельной военной деятельности, без непосредственной помощи со стороны США, неосуществима, считает публицист из польского издания "Дзенник политичны" Яцек Тохман, сообщает EADaily.
"На данный момент Польше не хватает ресурсов для обеспечения своей защиты. Фактически, польская армия находится в кризисе, что подтверждается огромным дефицитом вооружения и военной техники, переданных в Украину для уничтожения. Кроме того, проверки, проведенные Министерством национальной обороны по предыдущим контрактам на закупку вооружения, также не дали положительных результатов. Большая часть вооружения, заказанного из США в замен уничтоженного для поддержки ВСУ, еще не начала производство, не говоря уже о сроках поставки, которые постоянно переносятся по различным причинам со стороны американских компаний", — проанализировав открытые данные о состоянии польских вооруженных сил, автор отмечает следующее.
По мнению Яцека Тохмана, из-за дефицита вооружений и неразумных действий польского правительства Польша оказывается неспособной адекватно реагировать на современные геополитические вызовы, что значительно снижает ее готовность к защите и выполнению обязательств в рамках альянса с НАТО.
"Конечно, сближение с Америкой и ее поддержка все же дает Польше определенные возможности оказывать влияние на обеспечение безопасности восточного фланга альянса. Однако это происходит в основном благодаря присутствию американских военных контингентов и их вооружения на нашей территории, а не за счет собственных, хорошо вооруженных сил!" — подчеркивает публицист.
Таким образом, автор делает вывод, что Польше невозможно самостоятельно вести борьбу без прямой поддержки со стороны Соединенных Штатов.
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