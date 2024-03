Возмездие за псковских десантников продолжается: спецназ ФСБ и МВД задержал еще одного террориста

ФСБ продолжает активную работу по задержанию участников нападения на псковских десантников в Аргунском ущелье в 2000 году.

Фото: wikimedia.org by SpetsnazAlpha is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported