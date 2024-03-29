Возмездие за псковских десантников продолжается: спецназ ФСБ и МВД задержал еще одного террориста

Спецназ ФСБ и МВД задержал Ислама Бациева* — одного из напавших на псковских десантников в Аргунском ущелье в 2000 году

ФСБ продолжает активную работу по задержанию участников нападения на псковских десантников в Аргунском ущелье в 2000 году.

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Недавно в селе Байрамаул Дагестана был задержан Ислам Бациев*, один из террористов, участвовавших в нападении. Ему предъявлен ряд серьезных обвинений в соответствии с уголовным кодексом РФ. В прошлом году ФСБ также выявила и задержала Махди Магомедова**, известного как "Палач", участвовавшего в нападении на ОМОН Пермской области, сообщает издание "Акценты".

Раскрытие преступлений, включая нападение на псковских десантников, осуществляется благодаря показаниям других боевиков и использованию фотографий и видеоматериалов для опознания.

В течение последних лет были задержаны и преданы суду несколько участников этого террористического преступления, в том числе во Владимирской области, Москве, Татарстане, Санкт-Петербурге и Кабардино-Балкарии. Срок давности для таких преступлений отсутствует.

*Физическое лицо, внесённое в список террористов и экстремистов РосФинМониторинга.

**Физическое лицо, внесённое в список террористов и экстремистов РосФинМониторинга.