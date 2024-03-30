ВС РФ нанесли удары по целям в Николаевской области, уничтожив личный состав и западную технику противника

Российская армия в 13:50 нанесла ракетный удар по Мартыновскому аэродрому в Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор местного подполья Сергей Лебедев.
"Сегодня у аэродрома фиксировалась активность авиации, взлетал самолет, садился, опять взлетал. Сделал залп одной ракетой, сел, после чего прилетело", — рассказал он.
Лебедев добавил, что точной информации о повреждении самолета пока нет, но после российского удара он затих, а с аэродрома идет дым.
Другой удар ВС РФ нанесли в 12:20 по военной части в районе Бугских высот под Вознесенском — в трёх местах фиксируется темный дым, рассказал координатор подполья.
"Под удар попал личный состав, скорые с сиренами понеслись в том направлении. Также уничтожена тяжелая техника, по некоторым данным, западные образцы", — отметил Лебедев.
Утром в Николаевской области была объявлена воздушная тревога, сообщили РИА Новости.
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