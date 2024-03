ВС РФ нанесли удары по целям в Николаевской области, уничтожив личный состав и западную технику противника

Российская армия в 13:50 нанесла ракетный удар по Мартыновскому аэродрому в Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор местного подполья Сергей Лебедев.

Фото: armyinform.com.ua by Владислав Демьяненко is licensed under Creative CommonsAttribution 4.0 International