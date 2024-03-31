Задержанные сегодня в Дагестане в ходе КТО граждане среднеазиатской республики, по данным Telegram-канала РВНП, имели прямое отношение к террористам, которые напали на "Крокус Сити Холл".
Ранее стало известно, что в ходе объявленного в республике режима контртеррористической операции были задержаны трое террористов, которые готовились совершить теракт. У них изъяли подготовленное для этого оружие, в том числе СВУ.
В начале месяца сотрудниками силовых структур в результате КТО в городе Карабулаке в Ингушетии было устранено шестеро боевиков, которые оказывали вооружённое сопротивление.
Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.