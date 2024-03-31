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Поймают всех причастных: террористы, задержанные в Дагестане, имели отношение к теракту в "Крокус Сити Холле"

РВНП: Задержанные в Дагестане террористы имели отношение к теракту в "Крокус Сити Холле"

0:37
Силовые структуры » ФСБ

Задержанные сегодня в Дагестане в ходе КТО граждане среднеазиатской республики, по данным Telegram-канала РВНП, имели прямое отношение к террористам, которые напали на "Крокус Сити Холл".

РВНП: Задержанные в Дагестане террористы имели отношение к теракту в "Крокус Сити Холле"
Фото: commons.wikimedia.org by Artur Random is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ранее стало известно, что в ходе объявленного в республике режима контртеррористической операции были задержаны трое террористов, которые готовились совершить теракт. У них изъяли подготовленное для этого оружие, в том числе СВУ.

В начале месяца сотрудниками силовых структур в результате КТО в городе Карабулаке в Ингушетии было устранено шестеро боевиков, которые оказывали вооружённое сопротивление.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Михайлов
Александр Михайлов — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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