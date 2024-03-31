"Активно занимаемся": Бортников заявил, что российским спецслужбам известны организаторы терактов в стране

Глава ФСБ Александр Бортников проинформировал, что спецслужбам России поимённо известны организаторы террора в нашей стране, пишет "Московский Комсомолец".
"Есть те, кто ушёл и организовал боевые подразделения. Есть те, кто собирался это сделать. Все правоохранительные органы и спецслужбы государства этим занимаются", — высказался Бортников.
Он добавил, что спецслужбы будут делать всё необходимое для того, чтобы поймать злоумышленников и наказать.
До этого директор ФСБ сообщал, что показания, которые дали задержанные по делу о теракте в Подмосковье, указывают на причастность Киева. На фоне этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что предателей, которые берут оружие и начинают против нас воевать, надо уничтожать. Военкоры отмечают, что ВС РФ в зоне СВО наносят удары по националистам в отместку за теракт в концертном зале.
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