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"Активно занимаемся": Бортников заявил, что российским спецслужбам известны организаторы терактов в стране

Глава ФСБ Бортников: спецслужбам России известны организаторы терактов в стране

0:58
Силовые структуры » ФСБ

Глава ФСБ Александр Бортников проинформировал, что спецслужбам России поимённо известны организаторы террора в нашей стране, пишет "Московский Комсомолец".

Глава ФСБ Бортников: спецслужбам России известны организаторы терактов в стране
Фото: kremlin.ru by Администрация Президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

"Есть те, кто ушёл и организовал боевые подразделения. Есть те, кто собирался это сделать. Все правоохранительные органы и спецслужбы государства этим занимаются", — высказался Бортников.

Он добавил, что спецслужбы будут делать всё необходимое для того, чтобы поймать злоумышленников и наказать.

До этого директор ФСБ сообщал, что показания, которые дали задержанные по делу о теракте в Подмосковье, указывают на причастность Киева. На фоне этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что предателей, которые берут оружие и начинают против нас воевать, надо уничтожать. Военкоры отмечают, что ВС РФ в зоне СВО наносят удары по националистам в отместку за теракт в концертном зале.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Михайлов
Александр Михайлов — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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