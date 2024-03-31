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"Это похоже на рынок": украинские офицеры жалуются на низкое качество мобилизованных солдат

NYT: офицеры ВСУ жалуются, что их солдаты больны и не хотят воевать

Силовые структуры » Военные новости

Украинские офицеры выразили обеспокоенность по поводу возраста и здоровья солдат, призываемых в армию государством, сообщает издание New York Times. По мнению бригадных офицеров, многие призывники являются слишком старыми, страдают от различных заболеваний и проявляют недостаточную мотивацию для прохождения службы.

NYT: офицеры ВСУ жалуются, что их солдаты больны и не хотят воевать
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

Один из украинских офицеров, прокомментировавших ситуацию для газеты, отметил, что лишь 25 из 200 призывников действительно выразили желание участвовать в боевых действиях. В связи с подобной ситуацией некоторые подразделения начали сами заниматься набором личного состава, применяя маркетинговые приемы для привлечения мотивированных кандидатов. Они пытаются убедить потенциальных солдат в том, что риски военной службы не настолько велики, какими их представляют.

Другой офицер Вооруженных Сил Украины поделился своим мнением о текущей ситуации, сравнив ее с привлечением клиентов на рынке. Он отметил необходимость использования маркетинговых стратегий для поиска подходящих кандидатов и стимулирования их к службе в армии.

"Это похоже на рынок", — заявил он.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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