"Это похоже на рынок": украинские офицеры жалуются на низкое качество мобилизованных солдат

NYT: офицеры ВСУ жалуются, что их солдаты больны и не хотят воевать

Украинские офицеры выразили обеспокоенность по поводу возраста и здоровья солдат, призываемых в армию государством, сообщает издание New York Times. По мнению бригадных офицеров, многие призывники являются слишком старыми, страдают от различных заболеваний и проявляют недостаточную мотивацию для прохождения службы.

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Один из украинских офицеров, прокомментировавших ситуацию для газеты, отметил, что лишь 25 из 200 призывников действительно выразили желание участвовать в боевых действиях. В связи с подобной ситуацией некоторые подразделения начали сами заниматься набором личного состава, применяя маркетинговые приемы для привлечения мотивированных кандидатов. Они пытаются убедить потенциальных солдат в том, что риски военной службы не настолько велики, какими их представляют.

Другой офицер Вооруженных Сил Украины поделился своим мнением о текущей ситуации, сравнив ее с привлечением клиентов на рынке. Он отметил необходимость использования маркетинговых стратегий для поиска подходящих кандидатов и стимулирования их к службе в армии.