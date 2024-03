"Это похоже на рынок": украинские офицеры жалуются на низкое качество мобилизованных солдат

Украинские офицеры выразили обеспокоенность по поводу возраста и здоровья солдат, призываемых в армию государством, сообщает издание New York Times. По мнению бригадных офицеров, многие призывники являются слишком старыми, страдают от различных заболеваний и проявляют недостаточную мотивацию для прохождения службы.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license