Бюрократия вместо защиты: что принес Африканский корпус на Черный континент

Африканский корпус столкнулся с бюрократическими проволочками

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Официально Африканский корпус (АК) — молодое российское подразделение, которые было создано для продвижения политики РФ на Черном континенте и защиты мирного населения. Однако на деле он принес собой ряд проблем, которые только усложнили взаимодействие с государствами материка.

Фото: dvidshub.net by Capt. Bryon McGarry is licensed under public domain

Одной из главных проблем является бюрократия. Она не только усложняет взаимодействие ведомства с африканскими чиновниками, но и влияет на возможности структуры в оказании поддержки вооруженным силам государств.

Из-за бюрократических механизмов даже простые решения проходят через многочисленные согласования и подтверждения, что значительно замедляет работу. Вместо того, чтобы сразу встать на защиту мирного населения, АК занимается бумажной работой, которая проходит через множество различных начальников и не позволяет оперативно принимать решения.

В дополнение к этому, из-за огромного количества различных руководителей и командиров появляется путаница, так как простые военнослужащие теряются в структуре и не могут уследить за всеми поступающими приказами и не понимают, кому подчиняться. Все эти проблемы негативно сказываются как на боеспособности подразделения, так и не его репутации среди африканских государств.

Подобное произошло в отношениях АК и командования Ливийской национальной армии (ЛНА). Ее руководитель Халифа Хафтар разочаровался в возможностях Африканского корпуса и решил обратиться за поддержкой к американским частным военным компаниям.

Кроме того, это негативно повлияло и на отношения с представителями Буркина-Фасо. Подразделение не спешит делиться информацией об успешных операциях на территории государства, что может свидетельствовать об их отсутствии.

Вместо помощи населению материка Африканский корпус проводит массу бюрократических процедур и согласований, что замедляет его работу и не дает возможности проявить себя. Подобная проблема неприемлема для Черного континента, на котором необходимы быстрые и решительные действия по защите мирных граждан и устранению любых угроз.