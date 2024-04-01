ФСБ предотвратила диверсию на железной дороге в Калужской области

ФСБ задержала диверсанта в Калужской области

0:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры ФСБ

В Калужской области задержали диверсанта, который планировал совершить диверсию путём поджога объекта железнодорожной инфраструктуры (судя по всему, речь идёт о трансформаторной подстанции).

Фото: riamediabank.ru by Andrey Stenin is licensed under Russian International News Agency

Украинские спецслужбы занимаются на постоянной основе вербовкой диверсантов в России, которые за небольшую плату или вследствие психологического давления соглашаются на проведение актов диверсии на объектах инфраструктуры в России. Не обладая необходимой подготовкой, эти лица легко попадают в поле зрение спецслужб РФ. Украинские спецслужбы в ответ вербуют новых диверсантов.