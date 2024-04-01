ФСБ предотвратила диверсию на железной дороге в Калужской области

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ФСБ задержала диверсанта в Калужской области

0:36
Силовые структуры » ФСБ

В Калужской области задержали диверсанта, который планировал совершить диверсию путём поджога объекта железнодорожной инфраструктуры (судя по всему, речь идёт о трансформаторной подстанции). 

ФСБ задержала диверсанта в Калужской области
Фото: riamediabank.ru by Andrey Stenin is licensed under Russian International News Agency

Украинские спецслужбы занимаются на постоянной основе вербовкой диверсантов в России, которые за небольшую плату или вследствие психологического давления соглашаются на проведение актов диверсии на объектах инфраструктуры в России. Не обладая необходимой подготовкой, эти лица легко попадают в поле зрение спецслужб РФ. Украинские спецслужбы в ответ вербуют новых диверсантов. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Михайлов
Александр Михайлов — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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