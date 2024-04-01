В Калужской области задержали диверсанта, который планировал совершить диверсию путём поджога объекта железнодорожной инфраструктуры (судя по всему, речь идёт о трансформаторной подстанции).
Украинские спецслужбы занимаются на постоянной основе вербовкой диверсантов в России, которые за небольшую плату или вследствие психологического давления соглашаются на проведение актов диверсии на объектах инфраструктуры в России. Не обладая необходимой подготовкой, эти лица легко попадают в поле зрение спецслужб РФ. Украинские спецслужбы в ответ вербуют новых диверсантов.
Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.