В России прокомментировали недавнюю новость о самоубийстве одного из мобилизованных украинцев

Подполковник Марочко: солдаты ВСУ от отчаяния сводят счеты с жизнью

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко поделился мнением о случае самоубийства украинца, насильственно призванного на службу, который покончил с собой в военкомате Кировоградской области на Украине.

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В беседе с "Южной службой новостей" Марочко отметил, подобные трагедии происходят от безвыходного положения, в котором оказались граждане Украины из-за мобилизации и закрытых границ.

Эксперт отметил, что статистика указывает на высокий уровень самоубийств как среди военнослужащих, так и среди гражданского населения Украины. По его словам, люди, лишенные надежды, принимают решение покончить с собой из-за плена террористического государства и политических преступлений украинского руководства.

Марочко подчеркнул, что многие украинцы оказались лишены всего из-за политики киевского режима и оказались заключенными внутри страны с угрозой быть призванными в украинскую армию, что вынуждает их принимать радикальные меры.

В связи с произошедшим в Кировоградской области государственное бюро расследований Украины начало уголовное дело. Однако, по мнению Марочко, это решение скорее символическое. Он выразил уверенность, что виновные в смерти мобилизованного гражданина так и останутся безнаказанными.