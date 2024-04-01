Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Отрезать паразитов от кормушки: назван единственный способ обуздать мигрантов
Игорь Моржаретто: жёсткие требования на экзаменах для водителей могут привести к коррупции
Для красивого загара и от солнечных ожогов: какие продукты стоит добавить в рацион перед отпуском на море
Из федерального бюджета выделят 165 млрд рублей на ремонт учреждений культуры
Aging Cell: особая мутация помогает людям с болезнью Альцгеймера жить дольше
В результате атаки Израиля по консульству Ирана погиб генерал КСИР Мохаммад Захеди
Знаменитые зарубежные актёры, которые любят русскую литературу
Максим Галкин* ностальгирует по временам, когда вёл передачу "Лучше всех" на российском ТВ
Как обустроить декоративный водоём на участке
В России прокомментировали недавнюю новость о самоубийстве одного из мобилизованных украинцев

Подполковник Марочко: солдаты ВСУ от отчаяния сводят счеты с жизнью

Силовые структуры » Военные новости

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко поделился мнением о случае самоубийства украинца, насильственно призванного на службу, который покончил с собой в военкомате Кировоградской области на Украине.

Подполковник Марочко: солдаты ВСУ от отчаяния сводят счеты с жизнью
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

В беседе с "Южной службой новостей" Марочко отметил, подобные трагедии происходят от безвыходного положения, в котором оказались граждане Украины из-за мобилизации и закрытых границ.

Эксперт отметил, что статистика указывает на высокий уровень самоубийств как среди военнослужащих, так и среди гражданского населения Украины. По его словам, люди, лишенные надежды, принимают решение покончить с собой из-за плена террористического государства и политических преступлений украинского руководства.

Марочко подчеркнул, что многие украинцы оказались лишены всего из-за политики киевского режима и оказались заключенными внутри страны с угрозой быть призванными в украинскую армию, что вынуждает их принимать радикальные меры.

В связи с произошедшим в Кировоградской области государственное бюро расследований Украины начало уголовное дело. Однако, по мнению Марочко, это решение скорее символическое. Он выразил уверенность, что виновные в смерти мобилизованного гражданина так и останутся безнаказанными.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Слизни исчезнут с участка: вот чем нужно обработать растения — о моллюсках забудете

Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.

Кофе поможет справиться со слизнями
Тренер рассказал, что будет, если приседать каждый день по 20 раз
Тренер назвал плюсы регулярных приседаний
Борьба с клещами с помощью запахов: рассказываем какие они не любят
Подтянутых и красивых рук, как у Майли Сайрус, можно достичь очень просто. 3 упражнения от фитнес-инструктора
Россия объявит Украину "террористическим анклавом". Первый шаг сделан Любовь Степушова Народному артисту Михаилу Ульянову установили памятник Анжела Якубовская Цари невысоко ценили оперу "Жизнь за царя" Сергей Лебедев
Избавьтесь от сорняков между грядками: прополка и химические препараты не потребуются — всё необходимое есть на кухне
Это дивное растение может расти и дома, и на улице: очень красивый и совершенно неприхотливый цветок
Кошка нюхает дыхание человека: в чем причина и стоит ли переживать
Кошка нюхает дыхание человека: в чем причина и стоит ли переживать
Последние материалы
Психолог Леонова: как справиться со стрессом и избежать паники
Американский экипаж ЗРК Patriot под русские ракеты Киев подставил не случайно
Психолог Алёна Леонова: для снятия стресса нужно почувствовать своё тело
Ученые заявили, что кошки и собаки являются лучшими друзьями
Виктор Добронравов заявил, что гордится быть сыном своего отца
Филипп Киркоров устроил у себя дома "алтарь" в честь Аллы Пугачёвой
Посадите в саду гелениум
Россия объявит Украину "террористическим анклавом". Первый шаг сделан
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин высказался об уникальности уфимского тоннеля
Как избавиться от натоптышей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников