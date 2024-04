В России прокомментировали недавнюю новость о самоубийстве одного из мобилизованных украинцев

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко поделился мнением о случае самоубийства украинца, насильственно призванного на службу, который покончил с собой в военкомате Кировоградской области на Украине.

