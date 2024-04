В России хотят признать президента Украины Владимира Зеленского террористом

Глава комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий высказал мнение о необходимости включения президента Украины Владимира Зеленского в список международных террористов.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International