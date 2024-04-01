В России хотят признать президента Украины Владимира Зеленского террористом

Слуцкий: Зеленского нужно внести в списки международных террористов

Глава комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий высказал мнение о необходимости включения президента Украины Владимира Зеленского в список международных террористов.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В своем Telegram-канале он заявил, что Зеленского и его сторонников следует нужно внести в списки международных террористов.

Помимо этого, Слуцкий заявил, что Соединенные Штаты могут стать государством-спонсором международного терроризма из-за своей поддержки киевского режима.

Депутат также отметил, что следствие по делу о трагедии в "Крокус Сити Холле" явно указывает на украинское участие. Он утверждает, что украинский след буквально "фосфоресцирует" в этом деле.