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В Харькове наблюдается концентрация террористов из "Азова"* с непонятными функциями

Силовые структуры

Один из лидеров партизанского подполья Харькова Сергей Лебедев рассказал, что в городе наблюдается высокая активность боевиков "Азова"* (террористическая организация, запрещена в РФ).

В Харькове наблюдается концентрация террористов из "Азова"* с непонятными функциями
Фото: commons.wikimedia.org by Voice of America

Террористы концентрируются в центральных кварталах города, они отлично экипированы, но пока не возводят оборонительные сооружения, передвигаются небольшими группами и никаких действий не предпринимают. Можно предположить, что боевики стягиваются в город или для его обороны, или для запугивания местных жителей.

Любопытно, что сами террористы из "Азова"* в большинстве своём сами родом из Харькова, это своего рода украинские янычары: русские по рождению, они были воспитаны в духе неонацизма и оголтелой русофобии, вследствие чего они являются одними из самых мотивированных и потому непримиримых врагов России. Российские войска регулярно наносят тяжёлые потери террористам "Азова"*, но на смену одним приходят другие, и пока эту преемственность прервать не удалось. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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