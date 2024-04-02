Партизаны в Харькове сообщают о большом сосредоточении неонацистских формирований в городе

В Харькове наблюдается концентрация террористов из "Азова"* с непонятными функциями

Один из лидеров партизанского подполья Харькова Сергей Лебедев рассказал, что в городе наблюдается высокая активность боевиков "Азова"* (террористическая организация, запрещена в РФ).

Фото: commons.wikimedia.org by Voice of America

Террористы концентрируются в центральных кварталах города, они отлично экипированы, но пока не возводят оборонительные сооружения, передвигаются небольшими группами и никаких действий не предпринимают. Можно предположить, что боевики стягиваются в город или для его обороны, или для запугивания местных жителей.

Любопытно, что сами террористы из "Азова"* в большинстве своём сами родом из Харькова, это своего рода украинские янычары: русские по рождению, они были воспитаны в духе неонацизма и оголтелой русофобии, вследствие чего они являются одними из самых мотивированных и потому непримиримых врагов России. Российские войска регулярно наносят тяжёлые потери террористам "Азова"*, но на смену одним приходят другие, и пока эту преемственность прервать не удалось.