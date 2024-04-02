Советник главы ДНР Игорь Кимаковский считает, что Часов Яр теряет стратегическое значение для ВСУ.
Удержание Часова Яра перестаёт быть экзистенциальной задачей, поскольку российские войска взяли под огневой контроль ведущие туда дороги. В течение 9 лет Часов Яр использовался противником как стратегический оборонный и логистический пункт. Часов Яр находится на холмах - господствующих высотах и позволяет контролировать западные районы ДНР.
Значение Часова Яра возросло после падения Артёмовска, когда туда были отведены уцелевшие части ВСУ, однако к апрелю 2024 года российские войска подошли к городу. Сам он не имеет значения для экономики ВСУ, и поэтому его удержание может привести только к бессмысленным потерям.
Стало известно, чем полезны ежедневные приседания.