Часов Яр теряет стратегическое значение для ВСУ

Кимаковский сообщил о потере Часова Яра стратегического значения

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский считает, что Часов Яр теряет стратегическое значение для ВСУ.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

Удержание Часова Яра перестаёт быть экзистенциальной задачей, поскольку российские войска взяли под огневой контроль ведущие туда дороги. В течение 9 лет Часов Яр использовался противником как стратегический оборонный и логистический пункт. Часов Яр находится на холмах - господствующих высотах и позволяет контролировать западные районы ДНР.

Значение Часова Яра возросло после падения Артёмовска, когда туда были отведены уцелевшие части ВСУ, однако к апрелю 2024 года российские войска подошли к городу. Сам он не имеет значения для экономики ВСУ, и поэтому его удержание может привести только к бессмысленным потерям.