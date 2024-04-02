"Оникс" — самая результативная ракета по прорыву ПВО Украины

"Эффективнее гиперзвука": названа самая результативная ракета российской армии

Самая результативная ракета ВС РФ, которая почти со стопроцентной гарантией прорывает противоракетные заслоны армии Украины — это "Оникс".

Фото: flickr.com by MC3 Jonathan Jiang is licensed under Public domain

А ведь эти заслоны тщетно пытаются обеспечить им натовские комплексы.

"Ониксы" по успешности прорыва превосходят даже гиперзвуковых собратьев, уверен обозреватель Евгений Даманцев, подчёркивая, что эффективность прорыва эшелонированных "зонтов" достигает у этой противокорабельной ракеты 95-99 процентов.

"За весь период СВО имеются весьма расплывчатые и противоречивые данные о вероятном перехвате средствами ПВО противника лишь одной или двух ракет типа "Оникс", причём без каких-либо фотодоказательств обломков", — цитирует аналитка "Военное дело".

На терминальном участке траектории "Ониксы" летят на высоте 20-30 метров над рельефом. Радары ПВО слишком поздно замечают их, а сами системы не успевают выполнить пуск, отмечает эксперт.