"Оникс" — самая результативная ракета по прорыву ПВО Украины

Самая результативная ракета ВС РФ, которая почти со стопроцентной гарантией прорывает противоракетные заслоны армии Украины — это "Оникс".

Фото: flickr.com by MC3 Jonathan Jiang is licensed under Public domain