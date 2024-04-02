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Сергей Нарышкин заявил, что предоставленная США информация о подготовке теракта не содержала данных об участниках

Сергей Нарышкин назвал информацию о подготовке теракта из США недостаточной

0:46
Силовые структуры » ФСБ

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил журналистам на пресс-конференции, что информация от США касательно подготовки теракта в Подмосковье, состоявшегося 22 марта, была неполной и не содержала никакой информации об участниках подготовки к преступлению.

Сергей Нарышкин назвал информацию о подготовке теракта из США недостаточной
Фото: duma.gov.ru by Государственная дума Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Ранее чиновники в США заявляли, что, во-первых, теракт осуществили террористы ИГИЛ* (запрещена в России), во-вторых, США согласно международным нормам сообщали заранее российским спецслужбам о подготовке теракта на территории России. Российские спецслужбы подтверждают, что формальное извещение имело место, но никаких конкретных данных о времени, месте, участниках, форме организации теракта американская сторона не предоставляла.

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Михайлов
Александр Михайлов — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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