Армия России прорывает фронт: Шойгу сообщил об освобождении пяти населенных пунктов

С начала текущего года российские вооруженные силы взяли под свой контроль более 400 квадратных километров новой территории в различных регионах.
Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу. В марте были освобождены пять населенных пунктов, среди которых Невельское, Орловка, Тоненькое, Красное в Донецкой Народной Республике и поселок Мирное в Запорожской области.
Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных Сил России отметил, что благодаря мужеству и профессионализму военнослужащих за прошлый месяц удалось отодвинуть ВСУ и значительно расширить контроль на территории новых регионов.
Напомним, специальная военная операция на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал "демилитаризацию" и "денацификацию" основными целями СВО.
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