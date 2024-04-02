Армия России прорывает фронт: Шойгу сообщил об освобождении пяти населенных пунктов

Шойгу: ВС РФ освободили пять населенных пунктов в ДНР и Запорожье за месяц

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

С начала текущего года российские вооруженные силы взяли под свой контроль более 400 квадратных километров новой территории в различных регионах.

Фото: z.mil.ru by Unknown author is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу. В марте были освобождены пять населенных пунктов, среди которых Невельское, Орловка, Тоненькое, Красное в Донецкой Народной Республике и поселок Мирное в Запорожской области.

Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных Сил России отметил, что благодаря мужеству и профессионализму военнослужащих за прошлый месяц удалось отодвинуть ВСУ и значительно расширить контроль на территории новых регионов.

Напомним, специальная военная операция на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал "демилитаризацию" и "денацификацию" основными целями СВО.