Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пасынок Олега Газманова отказался от фамилии певца из-за санкций ЕС
Пять способов ускорить обмен веществ
Жители Грайворонского округа продолжают жаловаться на мародёров
Звезда "Папиных дочек" Михаил Казаков стал бизнесменом и теперь живет на три города
Барселона повышает налог для туристов с 1 апреля
Шаляпин назвал Петросяна двухсотлетним и поздравил с рождением дочери
Московские химики изобрели плёнку для защиты электродов ЭКГ от пота
Эксперты назвали самые сложные породы кошек
Известна стоимость самой старой квартиры в Москве
Украина дистанционно заминировала молочный завод в Запорожской области

ВСУ провели дистанционное минирование молокозавода в населенном пункте Каменка

Силовые структуры » Военные новости

Согласно сообщению представителя российских силовых структур, украинские военные дистанционно заминировали молочный завод в населенном пункте Каменка Днепровского района Запорожской области. Они использовали для этого магнитные противотанковые мины стандарта НАТО М70, выпустив несколько боеприпасов по территории предприятия.

ВСУ провели дистанционное минирование молокозавода в населенном пункте Каменка
Фото: Официальный сайт президента Украины is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

На место происшествия были направлены специалисты, которые уничтожили часть взрывоопасных предметов путем контролируемого подрыва. Однако на заводе все еще остаются неразорвавшиеся боеприпасы, и специалисты продолжают работу по их безопасному обезвреживанию, чтобы избежать ущерба производственному процессу.

Таким образом, украинские военные предприняли дистанционную диверсионную атаку на гражданский объект, оснастив его минами стандарта НАТО. Российские силовики отреагировали, направив группу разминирования, но полностью ликвидировать угрозу пока не удалось.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Постройневшая Анастасия Волочкова рассказала, чем она питается: "Утром два варёных яйца всмятку"

Анастасия Волочкова, которая в последнее время сильно похудела, рассказала о своём скудном рационе питания.

Анастасия Волочкова раскрыла свой секрет похудения
Тренер рассказал, что будет, если приседать каждый день по 20 раз
Тренер назвал плюсы регулярных приседаний
Борьба с клещами с помощью запахов: рассказываем какие они не любят
Эти иномарки не ржавеют даже со временем. Эксперты объяснили секреты их стойкости
После атак БПЛА по Татарстану "санитарная зона" с Украиной может увеличиться до Львова Любовь Степушова Варшава и армия Польши усиленно готовятся к разделу Украины Дмитрий Плотников Дарья Асламова: Индия глазами спецкора Pravda.Ru Дарья Асламова
Эксперт рассказал о том, как вода с чиа может стимулировать метаболизм и снизить желание к сладкому
Рассада томатов будет здоровой: вот чем нужно её полить после пикировки
Будете бегать за тапочками: породы собак, которые спокойно могут вас съесть
Будете бегать за тапочками: породы собак, которые спокойно могут вас съесть
Последние материалы
Хирург Володченков рассказал о неудачной подтяжке лица у Пугачевой
Дизайнер предупредила, когда шторы неуместны
Как проводить первую подкормку чеснока?
Иосиф Пригожин признался, что Валерия хотела покинуть сцену
Пассажирка устроила стриптиз во время полета в Москву и шокировала всех
Вера Брежнева показала весеннюю фотосессию с цветами
Певица Наталья Подольская показала лицо без фильтров и макияжа
Запеканка с беконом, колбасой и бататом: как приготовить на завтрак
В Московском планетарии рассказали о ретроградном Меркурии
Илья Авербух впервые встретил Лизу Арзамасову на катке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников