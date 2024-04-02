Согласно сообщению представителя российских силовых структур, украинские военные дистанционно заминировали молочный завод в населенном пункте Каменка Днепровского района Запорожской области. Они использовали для этого магнитные противотанковые мины стандарта НАТО М70, выпустив несколько боеприпасов по территории предприятия.
На место происшествия были направлены специалисты, которые уничтожили часть взрывоопасных предметов путем контролируемого подрыва. Однако на заводе все еще остаются неразорвавшиеся боеприпасы, и специалисты продолжают работу по их безопасному обезвреживанию, чтобы избежать ущерба производственному процессу.
Таким образом, украинские военные предприняли дистанционную диверсионную атаку на гражданский объект, оснастив его минами стандарта НАТО. Российские силовики отреагировали, направив группу разминирования, но полностью ликвидировать угрозу пока не удалось.
Анастасия Волочкова, которая в последнее время сильно похудела, рассказала о своём скудном рационе питания.